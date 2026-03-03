人気野球モバイルゲーム「プロ野球スピリッツA」が3日、米大リーグのマリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターをつとめるイチロー氏、パドレスのダルビッシュ有、ドジャースの大谷翔平という3人が出演する新CMを公開した。地上波テレビやNetflix、球場などで見ることができる。3人は5日から同ゲーム内でプレー可能となり、侍ジャパンのユニホーム姿で登場する。



【写真】大谷、ダル、イチロー氏も“吠えた”名シーンが1つになった「プロスピA」の新イメージ画像

3日の「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™」（以下、WBC）開幕に合わせて公開となったCM。2006年・2009年のWBCに出場したイチロー氏らが、同ゲーム内に当時の能力やユニホーム姿で登場することを記念して作成された。これまでのWBCの歴史を彩り、多くの野球ファンの記憶に残る栄光を刻んできた3人が活躍するシーンをちりばめた特別な映像となっている。ゲーム内ではWBCでの3人の印象的なシーンが合わせたイメージ画像も公開された。



またCM撮影の裏側もメイキング映像として公開。大谷はスタッフから「前回のWBCから進化した自分の能力」について問われると、「走力ですかね」と回答。さらに「次に達成したい記録」について聞かれると、「サイ・ヤング賞に関しては、日本人も誰も獲得したことがないので、個人的にも、他の日本人も含めて一番目標になりやすいところではあると思います」と答えている。



イチロー氏もメイキング映像内で、WBCについて「やっぱり国を代表して戦うっていうのは魂がうずくというか、野球が好きということだけじゃない。日の丸、国を背負っているというのは全く重みが違うので、見る方も気持ちが入るよね」と明かしている。



（よろず～ニュース編集部）