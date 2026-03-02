インスタグラム更新

箱根駅伝で5区区間新記録を樹立した青学大の黒田朝日（4年）が2日、自身のインスタグラムを更新。青学大の同期と行ったグアムへの卒業旅行の様子を投稿した。

黒田は「卒業旅行で星野リゾートリゾナーレグアムに宿泊しました！大きなスライダーのあるプール、綺麗な建物、美味しい朝食とBBQ！個人的に特に楽しかったのはプール！この時期でもグアムなら水着で遊べるのは最高すぎた！最高の同期と最高の思い出を作れました！」と投稿。原監督からプレゼントされたというグアムへの旅行。さすがは太っ腹な指揮官で、宿泊先は星野リゾートだった。

最高の仲間とプールや海で最高の時間を過ごした。厳しい練習の4年間を走り抜き、束の間の“大学生ライフ”を満喫した。コメント欄では「素敵な旅になって良かった。4年間お疲れ様でした」「どれもいい写真ばかりですね！！これからもGMOで頑張ってください！4年間お疲れ様でした！」などの声が書き込まれた。

黒田は2年生からチームのエースとして活躍。今年の箱根駅伝では5区で1時間07分16秒の区間新記録を樹立。3分24秒差の5位から首位に押し上げる歴史的な快走を見せた。卒業後は、1月の全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）を制したGMOインターネットグループに加入する。



（THE ANSWER編集部）