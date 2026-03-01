NHKは、イランでの情勢変化に伴い、ラジオ国際放送「NHKワールド・ラジオ日本」の現地向け臨時送信を開始した。

3月1日午前11時半から放送枠を拡大し、24時間放送する。NHKラジオ第1の内容に加え、国際放送独自の日本語ニュース、外務省の渡航情報を中心とした現地向けの情報を伝える。通常、中東向けには1日あたり6時間放送を行っている。

短波放送は日本から直接送信が可能で、茨城県古河市のKDDI八俣送信所から24時間、フランス中継所から一部時間に送信を行う。日本から送信できることから、現地当局の規制を受けにくいとしている。周波数は時間帯に応じて変わる。

KDDI八俣送信所からの送信は、午前1時から2時までは11915kHz、午前2時から4時までは11670kHz、午前4時から6時までは9665kHz、午前6時から8時までは11675kHz（定時枠）、午前8時から10時までは11660kHz、午前10時から午後2時までは17560kHz、午後2時から6時までは9700kHz、午後6時から10時までは9740kHz、午後10時から11時までは11685kHz、午後11時から翌午前1時までは9450kHz。フランス中継所からの送信は、午前2時から4時までは11800kHz、正午から午後2時までは6150kHz（いずれも定時枠）。

インターネット環境からは、NHK国際放送のウェブサイトから日本語によるニュースを、テレビとラジオの同時と見逃し・聴き逃し配信で提供する。