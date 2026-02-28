ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表壮行試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６ 名古屋」の中日戦が２８日、バンテリンドームナゴヤで行われた。

事前合宿「充実していた」

湿りがちだった牧のバットから、会心の一打が生まれた。一回、中日・大野の初球、甘く入った変化球を捉えると、大きな打球は左翼席へ吸い込まれた。

ＷＢＣ日本代表に名を連ねるのは、今回で２回目。前回２０２３年大会は事前合宿で自分のペースを守れず、思い通りの調整ができなかったという。だが、今回は違う。１１日間の合宿を振り返り、「充実していたので、長く感じた」と手応えを口にしていた。

宮崎ではほかの選手より一足早く球場入りし、帰りは遅かった。トレーニングなどＤｅＮＡで行ってきたルーチンを崩さなかったそうだ。「（代表合宿は）練習量が絶対落ちてしまうので、そういうところで補っていけた。前回より個人的にいい練習ができたかな」。実戦に入ってからの打撃成績は今一つだが、納得のいく調整をしてきた自負はあった。

井端監督が期待するのは、その勝負強さ。２４年の「ラグザス プレミア１２」ではポイントゲッターとして６番に起用されるなど、仮に下位に入っても相手に脅威を与える。大谷（米ドジャース）、鈴木（米カブス）らが軸となるだろうが、脇を固める牧が仕事をこなすことで、打線は分厚くなる。（林宏和）