暑い季節は、できるだけラクに過ごしたい一方で、きちんと見えるトップスを選びたいところ。そこで注目したいのが【ユニクロ】の「ブラトップ」です。バストを支える設計に加えて、インナー感を抑えた1枚でも映えそうな上品なデザインが魅力。今回は、その魅力をたっぷり紹介していきます！ 1枚で決まる上品ブラトップ 【ユニクロ】「クレープジャージーボートネックブラトップ」各\2,49