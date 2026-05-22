米IBMのロゴ＝12日、カナダ・バンクーバー（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米商務省は21日、計算処理が劇的に速くなる量子コンピューターの関連企業9社と、政府が計約20億ドル（約3200億円）を支援する意向表明書を締結したと発表した。量子分野の国内の製造基盤を整備するため、IBMにはうち10億ドルを提供する。見返りとして、政府は各社の少数株式を取得するとした。商務省は、量子コンピューターは国防や先端材料の開