兵庫・東加古川のナポリ「ピッツェリア アネッロ」絶品！ビスマルクとイタリアの家庭料理

兵庫県、東加古川駅すぐのピッツェリア「ピッツェリア アネッロ」。アネッロとは”輪”や”リング”の意味があり、お店を通じて、お客さまやスタッフなどとの人と人との”輪”が広がりますようにという意味が込められております。ナポリでピッツァの修行経験のある、女性オーナーが作る本格的ナポリピッツァとイタリア料理のお店をご紹介。

オーダー後に手捏ねして焼き上げるナポリピザ

ピッツァは、オーダーが入ってから生地から全て手作業で焼きあげていきます。高速で手捏ねされ、盛り付けされてゆく光景を撮影させていただきました。(ピザを注文されたお客様は、お店にお声がけすると撮影OK)

beillevaire限定フィナンシェ登場！虎ノ門だけの贅沢スイーツ

大きなピザ釜で焼かれる絶品ピザ

大きなピザ窯からピザが焼きあがる光景は、まるでアトラクション！お皿に盛り付けられ手際よく生ハムがトッピングされていきます。これだけでも食欲が湧いてきます。

ビスマルク

ふっくらと焼かれた生地には、生ハムがふんだんに散らされており、中央にはとろける卵が。噛むと口いっぱいにジュワ～っと全ての旨みが広がります。旨みと水分をたっぷりと含んだピザは、まるで”飲めるピザ”。

北海道産 生たこのカルパッチョ

フレッシュなお野菜に、みずみずしい北海道産の生たこが花びらのように円を描くサラダ。生たこにシャキシャキのお野菜を包んでいただきます。白ワインとの相性抜群！

骨付き鶏の半身焼き

数種類のハーブ＆スパイス、オリーブオイルで漬け込みねかせた鶏肉をじっくりとオーブンで焼きあげる逸品、皮はパリッと香ばしくジューシーな脂と旨みがたまらない一品。

カマンベールチーズとベーコンのアヒージョ

熱々のスキレットで提供するアヒージョ、香ばしいニンニクの風味が食欲をそそります。クリーミーなカマンベールチーズとベーコンの旨みが溶け出したアヒージョはバケットに乗せて食べると思わず笑みが溢れます。

キウイソーダ

お料理との相性の良いドリンクも豊富！ノンアルコールの果実入りのドリンク「キウイソーダ」など果実のゴロっと感も楽しめるお写真映えもバッチリなドリンクです。

お料理はテイクアウトも可能

ピッツァやお料理はテイクアウトも可能！自宅での手土産やホームパーティ、ピクニックなどへもオススメです。

ピッツェリア アネッロ

兵庫県加古川市平岡町新在家3-281 アドニス21 1F

079-451-5393

月・水・木・金・土・日

11:30 - 14:30(L.O. 14:00)／17:00 - 22:00(L.O. 21:30)

定休日 火曜日