【押上】本場台湾の味を日本でも！極上の台湾カステラがいただけるお店

東京スカイツリータウン・ソラマチ2階にある、台湾カステラの元祖名店GRAND CASTELLA（縁味古早味現烤蛋糕）。シンプルでありながらも、どこか懐かしいような、やさしい味わいが人気！アジアの極上朝食スイーツが日本でもいただけるお店です。現在期間限定で販売されているフレーバーは、販売前にも話題になっていました。私も気になりいただいてきましたので紹介します。

本物の台湾カステラを食べるならここ！

グランドカステラさんは、本場の品質をそのまま日本で提供するというこだわり。保存料は一切使用せず、新鮮な材料のみを使用されています。

お店の前を通ると、甘い美味しそうな匂いがします。美味しそうな匂いに誘われて、今回は期間限定の「ベルガモット薫るルビー紅茶カステラ」と、人気の「プレーンカステラ」をいただきました。

やさしい味わいが魅力のプレーンカステラ

SNSでもよく見る、巨大カステラです！こちらの大きいカステラを8当分にカットして、本場と同じ味で、本場と同じ食べ方で提供されています。

食べる前からふわふわが伝わるキレイな断面です。大きいカステラを8当分にしても大きいかった！1つだけ購入しても大満足できるサイズです。

これぞ台湾カステラ！「ふわふわ」「ぷるぷる」「しっとり」3拍子がそろう軽い食感が最高です。

プレーンカステラ価格:1,609円(税込)

出来立てはふわふわ、ぷるぷる食感。甘さは控えめで、卵とミルクのやさしい味わいが魅力です！

冷やしていただくと、生地がギュッとなり、しっとり、シュワーとした食感を楽しめました。

話題のフレーバー！まさに食べる紅茶

ベルガモット薫るルビー紅茶カステラ価格:1,609円(税込)

台湾を代表するルビー紅茶を生地に練り込み、生地の間にはビターキャラメルを忍ばせ、トップはベルガモット香るアイシングで仕上げられた、まさに食べる紅茶。

ルビー紅茶の豊かな香りと深い風味。ビターなキャラメルがアクセント！ベルガモット香るアイシングの爽やかさで、全体が引き締まる味わいになっています。

こちらも常温と冷たいものを食べ比べしましたが、食感も風味も変わりました！お好みで楽しんでみてください。

※数量限定・2月15日から3月16日までです。

いかがでしたか？日本でいただけるのは、東京スカイツリータウン・ソラマチ店と横浜高島屋店の2店舗ですが、公式サイトでも購入が可能です。

2点以上ご購入で送料が無料になるので、チェックしてみてください。手土産にも喜ばれますよ♡

GRAND CASTELLA

住所:東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ2階

営業時間:10:00-21:00

交通手段:とうきょうスカイツリー駅より徒歩1分/押上駅より徒歩3分