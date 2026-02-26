¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù½éÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤¬²ò¶Ø¡ª¡È¥è¥óÍÍ¡É¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¡ÖÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶ÎÞ¡×
2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡Ù¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û´ÆÆÄ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¡Ö¥è¥óÍÍ¡×¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë´Ý»³¹¬»Ò¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ©Éþ»Ñ¤Î¥Á¥å¥ó¥µ¥ó(¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó)¤È¥æ¥¸¥ó(¥Á¥§¡¦¥¸¥¦)
¢£²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡È½éÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê¡É¤ò¹ð¤²¤ë¤¢¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Î¥Á¥å¥ó¥µ¥ó(¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó)¤È¥æ¥¸¥ó(¥Á¥§¡¦¥¸¥¦)¤Î½éÎø¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¡£
¸·¤·¤¤ÀèÀ¸¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¡¢³Ø¹»¤ËÎ¢¤«¤éÆþ¤í¤¦¤ÈÅ¾¹»À¸¤Î¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¥æ¥¸¥ó¡£¡Ö¤³¤³¤Ï½õ¤±¹ç¤¤¤ÎÀº¿À¡¢ÇØÃæÂß¤·¤Æ¡×¤È¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤ÎÇØÃæ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊ½¤ò±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥æ¥¸¥ó¤Ë¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¡×¤È¼ê¤òÂß¤¹¥æ¥¸¥ó¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢·Ú¡¹¤ÈÊ½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥æ¥¸¥ó¤ÏÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£
ÅÐ¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î²¼¤Ë¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥æ¥¸¥ó¤¬¡¢¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¤ë¤È¡¢¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤Ï·¤¤òÍú¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¼ê¤ò¹¤²¤ë¡£¥æ¥¸¥ó¤ÏÀª¤¤¤è¤¯¤½¤Î¶»¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤¬¡¢¡Öº£ÆüÃëµÙ¤ß¤ÎÊüÁ÷¤¢¤ë¤«¤éÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ñ¨¡¹¤È¤·¤¿¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤È½é¡¹¤·¤¤¥æ¥¸¥ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢»×¤ï¤ºËË¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç´Ñ¤ë¹â¹»»þÂå¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ª¿ð¡¹¤·¤¯¡¢½éÎø¤Î¤È¤¤á¤¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡£
¢£¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û´ÆÆÄ¤¬¼«¤éºÆÊÔ½¸¡£Ì¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡È·èÄêÈÇ¡É
ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û´ÆÆÄ¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´¶¾ð¤Î¸òÎ®¤¬Çö¤ì¡¢¿´¤¬³é¤¤¬¤Á¤Êº£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½½éÎø¤Î¤è¤¦¤Ë½ã¿è¤ÇÈþ¤·¤¤´¶¾ð¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤--¡£¤½¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
±ÇÁü¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ·à¾ìÈÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û´ÆÆÄ¼«¤é¤¬ºÆÊÔ½¸¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤ÊüÁ÷¥·¡¼¥ó¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤è¤ê¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Êª¸ì¤È´¶¾ðÀþ¤¬ËÂ¤®½Ð¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Á´20ÏÃ¡¦Ìó1400Ê¬¤Î¥É¥é¥Þ¤ò128Ê¬¤ËºÆ¹½À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤ºî¶È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤éÊÔ½¸¤·¤¿´ÆÆÄËÜ¿Í¤À¤«¤é¤³¤½À®¤·ÆÀ¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
²»³ÚÌÌ¤Ç¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥ÞÈÇ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ì¾¾¢¥¤¡¦¥¸¥¹²»³Ú´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸³Ú¶Ê¤Î½ö¾ðÀ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·à¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÊÔ¶Ê¤È¿·¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤Ç¶Á¤ÅÏ¤ë¡ØMy Memory¡Ù¤â¡¢¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÊÔ¶Ê¤µ¤ì¡¢±Ç²è´Û¤Î²»¶Á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡È¥è¥óÍÍ¡ÉÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¡¦´Ý»³¹¬»Ò¤µ¤ó¡ÖÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶ÎÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¸µ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª´Ú¹ñTV¥É¥é¥Þ¡×ÊÔ½¸Ä¹¤Ç¡¢¡Ö¥è¥óÍÍ¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë´Ý»³¹¬»Ò¤µ¤ó¤âËÜºî¤ò´Õ¾Þ¡£Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è²½¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡ÖÀµÄ¾¡¢ÈùÌ¯¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´Ý»³¤µ¤ó¡£Á´20ÏÃ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò2»þ´Ö¤Ë°µ½Ì¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢Ìó25Ç¯Á°¤ÎºîÉÊ¤À¤«¤é¿·¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ò»£¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£NHK-BS¤Ç¤ÎÊüÁ÷³«»ÏÄ¾Á°¤Ë»î¼Ì²ñ¤Ç´Ñ¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡ÈÅß¥½¥ÊÂè°ìÀ¤Âå¡É¤Î´Ý»³¤µ¤ó¤Ç¤µ¤¨¡¢´üÂÔ¤è¤êÉÔ°Â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ»Ï¤á¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤É¤Ã¤×¤ê´Õ¾ÞÂÖÀª¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶ÎÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÇºÆ¤Ó´¶Æ°¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡Ö¥æ¥ó´ÆÆÄ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦ÊÔ½¸¤Ç¤¤¿¤È»×¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¥æ¥ó´ÆÆÄ¤Î´¶À¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤¿¤Î¤¬Åß¥½¥Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤ÎÊÔ½¸¤À¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤«¤é´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸´¶Æ°¤òºÆ¤ÓÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¤Î¤À¤È¡£
¤µ¤é¤Ë´Ý»³¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÅß¥½¥Ê¡×¤ËÇ®¶¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀÄ½Õ¤¬²á¤®µî¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¡£¡Ö¹¹Ç¯´ü¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÏ¢¤ì¹ç¤¤¤òË´¤¯¤·¤ÆÝµµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿½÷À¤¬¸µ¤ÎÀ¸¤À¸¤¤·¤¿½÷À¤ËÁÉ¤Ã¤¿¡×--¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åß¥½¥Ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢À¸¤¤¬¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤¿½÷À¤¬¡¢¤¢¤Îº¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤¼¤Ò¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î´ÚÎ®¥Õ¥¡¥ó¤Ë±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤â¤·¡¢¤´¹âÎð¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬Åß¥½¥ÊÂè°ìÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±Ç²è´Û¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«¤é¤ì¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡Ù
2026Ç¯3·î6Æü(¶â) ¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
À½ºî¡§PAN ENTERTAINMENT
´ÆÆÄ¡§¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û
²»³Ú¡§¥¤¡¦¥¸¥¹
¥¥ã¥¹¥È¡§¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥¦
2025Ç¯/´Ú¹ñ±Ç²è/¥«¥é¡¼/¥Ó¥¹¥¿/5.1ch¥Ç¥¸¥¿¥ë/128Ê¬
ÇÛµë¡§¥®¥ã¥¬
(C)2025. KBS. All rights reserved
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
