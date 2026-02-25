競泳男子で五輪3大会メダリストの松田氏が遭遇

“偶然の出会い”が話題になっている。パドレスのダルビッシュ有投手は、24日まで野球日本代表「侍ジャパン」の臨時アドバイザーとして宮崎を訪れていた。競泳男子で五輪3大会連続メダリストの松田丈志氏が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「飛行機もまさか隣の席とは思いませんでした」とダルビッシュと遭遇したことを報告した。

この日、松田氏はダルビッシュの投稿に返信する形で「今日は宮崎空港で突然のご挨拶失礼しました！ 競泳の松田丈志です」と挨拶。松田氏は宮崎・延岡市出身。「私の地元宮崎に来て頂きありがとうございました」と感謝した。

ダルビッシュは宮崎合宿にアドバイザーとして参加。ナインに積極的にアドバイスをし、23日の夜には決起集会に参加したことを報告していた。その後、「自分はここで家族のもとへ戻りますが選手の皆さんが健康に大会を迎え、東京ドームで躍動する姿が観られることを楽しみにしています」と語っていた。

帰路に着く際に遭遇したとみられ「サムライジャパン応援しております 3月8日東京ドーム応援行きます」とエールを送っていた。（Full-Count編集部）