ミラノ五輪の女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛選手に、心配の声が寄せられている。

【写真】あり得ない…フィギュア坂本花織の演技中に“空っぽ”になった中国代表ブース

4連続の“はしご”出演

「22日夕方に帰国した村瀬さんは、翌23日に五輪特番『くりぃむしちゅーの!THEレジェンド』に出演。2時間の生放送で、五輪の舞台裏を語りました」（芸能ジャーナリスト、以下同）

村瀬選手の“稼働”はそれだけではなかった。

「直後にオンエアされた同じ日テレ系『news zero』に堀島行真選手と生出演。櫻井翔さんから花束を受け取り、堀島選手と同じ高校出身であることや、帰国後に木村葵来選手、長谷川帝勝選手と焼肉に行ったことを明かしました。さらに『次はスロープスタイルの色を変えられるように頑張りたい』と、次回五輪への思いも語っています」

翌24日朝、その姿は再び日テレにあった。

「朝8時過ぎに『ZIP!』へ登場し、ここでも花束を受け取ると、水卜麻美アナから『私たちが何度もいろんな番組にお呼びしちゃってるから、聞くのもあれなんですけど、帰ってから誰か会いたい人に会ったり、美味しいもの食べることができました?』と質問。すると村瀬選手は、前夜と同じく2人の仲間と焼肉に行ったと回答。次回五輪の目標として『自分に勝つ、金2つ』と力強く語っていました」

出演時間は20分ほどとはいえ、入り時間や打ち合わせを考えれば早朝からの稼働だった可能性が高い。

「村瀬選手は『ZIP!』直後に放送されている『DayDay.』に、木村選手、長谷川選手という“焼肉仲間”とそろって出演。ここでも花束を受け取り、南海キャンディーズの山里亮太さんから『先日、一緒に焼肉に行ったっていう……』と振られ、同じエピソードを披露。

街の人からの質問に答えるコーナーでは、20代会社員の女性からの『雪山は乾燥すると思うんですが、スキンケアで注意していることはありますか?』という疑問にも丁寧に答え、最後は『この4年間、必死に練習して本気で挑んで、色を変えていきたい』と語っています」

日テレで日をまたいで4番組に“はしご”出演した村瀬選手。SNSからは、《同一局で同じ選手の4番組ほぼ連続出演は度が過ぎている》《かなりお疲れだろうに、テレビに出ずっぱりで気の毒すぎる》と、“酷使”を懸念する声があがっている。

放送作家はこう指摘する。



「オリンピックで脚光を浴びたスターを使い回すテレビ界の悪い癖が出てしまいましたね。しかも型通りに花束を渡し、似たような質問ばかり。番組間で情報共有もされないことから、本人は同じ話を何度も求められる。正直、再放送のようだと感じた人も多かったのではないでしょうか」

人気者の宿命とはいえ、まずはしっかり休養してほしいところ。なお、26日開催の日本選手権については、村瀬選手は出場しない意向を示している。