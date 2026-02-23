1月29日に配信リリースした、平野紫耀がプロデュースした「Number_i」初のラブソング『3XL』が高い反響を見せている。仕事は好調な平野だが、Instagramでは“異変”が起きているようで──。

平野はInstagramでライブや仕事の合間の様子など、さまざまな写真を投稿し、ファンから好評だ。ただ、最近、ひっそりと削除した投稿があるという。

「2023年7月29日、平野さんはInstagramのストーリーズで、黄色い壁の明るい飲食店でレモネードを飲むショート動画を公開。翌日、レモネードを前にポーズを取ったり、ストローをくわえた写真をアップしました。ただ、2026年2月下旬から、SNSでこの投稿が削除されたことがファンの間で話題になっているのです」（芸能記者）

実際、平野のInstagramを確認したところ、7月22日の投稿のあと、8月1日の《レモネードの後の散歩》とつづった店を出た写真がアップされており、29日の店内で撮影した投稿だけ消えていた。貴重な“プライベート店訪問”投稿がなくなり、Xでは

《だいすきだったレモネード紫耀さんが…そりゃ消したくもなるしきっと大切にしているファンが利用されたのも許せなかったんだと思うな》

《紫耀くんのインスタ レモネードの投稿は消したね やっぱり机の件か》

《レモネード消えてる、、そりゃ消しちゃうよね》

など、惜しむ声が聞かれている。ただ、悲しみながらも、平野の行動に理解を示す意見が多いのには、理由があるようだ。

「平野さんが訪れたのは、都内のサンドイッチ店だったのですが、この店は2026年1月末で閉店することになりました。ただ、2月初旬、同店のSNSアカウントが、当時平野さんが座った椅子と机をオークションで販売する旨を告知したのです。平野さんの人気にあやかろうとする手法がSNSで拡散され、物議を醸しました」（芸能記者）

2月4日、冒頭の新曲『3XL』が4月にCDシングルでも発売されることを記念して、Number_iの公式Instagramでライブ配信をおこなった。その際、平野から意味深な発言が飛び出

す場面が。

「トーク中盤、今回のリリース特典として、抽選でサイン入りアザージャケットが当たることを発表しました。その際、平野さんが『変に転売とかオークションとか出ちゃうとか嫌じゃん？ だからダメですよ。机とか買わないでくださいね』と話していたのです。

“机”という具体的な名称が出たことで、“オークション騒動”が平野さんの耳に入っているのではないかと話題になりました。さらに、店を訪れた際の写真が削除されたことで、心境が気遣われたようです。ただ、平野さんが店を出た後の写真を残したことに関しては、コメント欄で『残してくれてありがとう』と喜ぶ声もあがっています」（同前）

平野のプライベート投稿がアップデートされていくことを期待したい。