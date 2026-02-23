【2月23日〜3月1日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2026年2/23〜2026年3/1の運勢は…？
■◆2026年2/23〜2026年3/1のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
今週は興味があることに投資すると満足できる結果になりそうです。趣味を楽しめるような物を買ってもよいですし、家事を楽にするための日用品を探すのもよいでしょう。多少の出費が生活を豊かにしてくれて、結果的に得をします。
コミュニケーションが金運アップの鍵となる週。交流会やパーティーなどに参加して、気になる人にはこちらから積極的に声をかけましょう。そこから金運に繋がる話が舞い込んでくる可能性があります。また、積極的に動くことで、あなたに注目が集まり、おもしろい投資の話やとっておきの情報が聞けるかもしれません。今週はあなたの社交性を生かすと金運が上がります。
＜仕事運＞
社交運が高まる週です。学校や職場で仲の良い人から新しい仕事を紹介されるかもしれません。また、親しい人から興味のある仕事に関する情報を聞き出すことができるでしょう。そしてそれをきっかけとして新しい仕事が舞い込んでくるかもしれません。あらゆる情報が恋にもつながるので、周囲の人とのコミュニケーションはまめに取るようにしましょう。
ラッキー食材▶厚揚げ
■◆2026年2/23〜2026年3/1のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの人気運が高まるとき。特に最近知り合ったばかりの人がいたら、急速に親しくなれるかもしれません。家族には話せないような本音を打ち明けることができるようになる可能性も。人との交流を通して毎日が充実しそうです。
＜金運＞
豊かさを追求するとさらに金運が上がります。また、今週は自分のためにお金を使うと幸運が舞い込みます。自分へのご褒美にエステサロンに行ってリラックスするのもよいでしょう。美容院で最新のヘアスタイルにチャレンジすると意外な自分の一面に気づくかもしれません。生活必需品にもツキがありますので、ちょっと豪華なタオルを買ってみたり、バッグを新調してもよいでしょう。しかし、無駄遣いは禁物です。
＜仕事運＞
豊かさに縁のある週。自分のために投資をすると運気は上昇します。映画を観たり、美術館に行ったり、コンサートを聴きにでかけたりすると、感性が磨かれます。今まで読みたくてもなかなか読めなかった本を読んだり、大切な人に手紙を書いたりすることで精神的な充足感を得ることができます。仕事の面では、子供向けの企画を立てたり、多くの人に喜んでもらえるような仕事をすると吉。今週は自分を潤すことで幸運が舞い込みます。
ラッキー食材▶トマト
■◆2026年2/23〜2026年3/1のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週はいつもやっていることに対してやりがいを持てるかもしれません。エネルギーがあふれてじっとしていられないときなので、この時期に大掃除をしてもよさそう。いつもは手入れをしない場所を清潔にすることで運気も上がります。
＜金運＞
今週は計画を実行に移す絶好のチャンスです。貯金をしたいと思っていてもなかなかできなかった人は、今週中に貯金を始めましょう。新しい口座を開いたり、貯金箱を購入したりするのもよいでしょう。また、投資を考えていた人は投資のプロに相談してみると協力者に恵まれるでしょう。信頼のできる人や、今まで投資で成功した人などにあなたの投資プランなどを見てもらうと良いアドバイスを受けることができます。
＜仕事運＞
今まで練っていた計画を実行に移すのにいい週です。協力者に恵まれますので、スムーズに動くことができるでしょう。また、職場や学校でやりがいのある仕事を任されるかもしれません。喜んで引き受けるとあなたに対する周りの人の評価があがります。また、どんなことに対しても、あなたの方から積極的にアプローチをすれば、さらに運気は上昇します。前から欲しいと思っていた物を購入すると吉。今週は積極的に動きましょう。
ラッキー食材▶にら
■◆2026年2/23〜2026年3/1のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの優しさが特に高まるとき。人の喜びや悲しみを自分のことのように感じるでしょう。家族の気持ちを深く理解することができるので、一緒に過ごす時間を増やすと絆が強くなります。何かをしながら雑談するだけでも吉。
＜金運＞
ツイている一週間。宝くじなどを購入してみると、ちょっとした臨時収入が期待できます。また、あなたの思いやりややさしさが金運に繋がることもあります。親切にしたお礼に食事をごちそうしてもらえたり、プレゼントを贈られたりするでしょう。しかし、それを目的に親切にすると逆効果ですので、さり気なく自然な形で周囲の人に親切にしましょう。無意識のやさしさが開運のキーワードです。
＜仕事運＞
あなたの気遣いが幸運を呼ぶ週。会社や職場ではあなたのちょっとしたやさしさや、さり気ない気遣いが喜ばれ、あなたに対する周囲の人たちの評価がぐんと上がるでしょう。しかし、その思いやりが勘違いされる可能性があります。たとえば、職場で異性の恋愛関連の相談に乗っているうちに、相手があなたに恋愛感情を抱いてしまうというようなこともあるかもしれません。できるだけ距離を置いて相談に乗るようにしましょう。
ラッキー食材▶かじき
■◆2026年2/23〜2026年3/1のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
この時期のあなたは常識にとらわれない考え方をするようになりそう。マイペースになりがちなので、無理に家族と過ごすよりも自分ひとりの時間を確保したほうがよいでしょう。「自分は自分」という考えを大切にすると楽になります。
＜金運＞
金運は安定しています。仲間意識が芽生えるので、飲み会やパーティー、あるいは交流会などの誘いが多くなるでしょう。今週は交際費をケチってはいけません。大切な出会いがそこから生まれる可能性があります。人の集まる場所には積極的に顔を出して、友人や身近な人との交流を楽しんでください。そのことにより自然に金運はアップします。
＜仕事運＞
仲間意識が強まる週。同じ目的や趣味を通じていろいろな人と知り合い、その中で仲間意識が芽生えそうです。職場では、同じプロジェクトで仕事をしている人たちと目標達成に向けて一致団結します。学校では、部活やサークルなどの練習に身が入ります。また友人や身近な人との交流が活発になりそうです。贈り物にツキがありますので、ちょっとしたプレゼントをすると喜んでもらえるでしょう。今週は素直な気持ちを大切に。
ラッキー食材▶ツナ缶
■◆2026年2/23〜2026年3/1のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は前向きな気持ちで過ごせる時期。毎日やっているようなことにもやる気が出て、生き生きと頑張れるときです。この時期にいつもは挑戦しないレシピで料理を作ったりすると、予想以上に上手くできるなど嬉しい結果になりそう。
＜金運＞
金運は安定しています。身近な年長者から金運に関するアドバイスをもらえるでしょう。小さなアドバイスかもしれませんが、今のあなたにとってはとても有益なアドバイスになりますので、耳を傾けるようにしましょう。また、価値のあるものに投資をするとよいでしょう。今後大きく伸びると予想されているものに投資をすると大きな見返りが期待できます。質よりも量を追求すると吉です。
＜仕事運＞
年上の人に縁がある週です。会社では上司や先輩から、仕事に関する重要なアドバイスがもらえるかもしれません。今まで疑問に思っていたことがそれにより一気に解決しそうです。学校では先生や先輩からおもしろい話を聞くことができるでしょう。あなたの人間としての幅がそのことによって広がる可能性があります。今週は人の話をよく聞きましょう。
ラッキー食材▶牛肉
■◆2026年2/23〜2026年3/1のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週はやるべきことを一気に片付けたくなりがち。そのため、家事などを短時間でこなすことができるものの、その後にスイッチが切れたように気力がなくなる可能性も。しかし、休むことで回復するので、あまり心配する必要はありません。
＜金運＞
今週は語学習得や海外文化を吸収すると金運が上がります。今まで通いたいと思っていた英会話教室で割引キャンペーンをやっていたり、語学の参考書が安く売られていたりするでしょう。この機会に海外文化についてもいろいろと調べてみると、金運に繋がる情報が手に入る可能性があります。積極的にそういった情報を集めるようにしましょう。しかし、お金の出入りが激しいので、お財布の紐をゆるめないように気をつけましょう。
＜仕事運＞
語学の習得に縁がある週。会社でも外国からの取引先からの電話を受けたり、外国のお客様と商談をする機会に恵まれ、語学の必要性を痛感するかもしれません。学校でも外国語の授業で思わぬ成果を発揮できそうです。今週は自分の興味のある言語の勉強を始めるのもよいでしょう。また、海外文化に対する興味もわいてきますので、地球儀を買ったり、地図帳を買ったりして世界情勢について勉強すると運気は上昇します。
ラッキー食材▶ブルーベリー
■◆2026年2/23〜2026年3/1のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は長年交流がなかった昔の友達や知り合いから連絡が入るかもしれません。食事に出かけてじっくり語ることで、交流が復活しそう。思い出話に花が咲いて、忙しい日々を忘れるような楽しい時間を過ごせる可能性もあります。
＜金運＞
金運は良好です。仕事でも遊びでもあなたが情熱的に取り組めばあなたの魅力が花開き、それに合わせて自然と金運もアップしていくでしょう。また、魅力的なあなたに自然と金運に関する情報が集まってくるでしょう。また、臨時収入も期待できます。しかし、無駄遣いをしないように気をつけてください。
＜仕事運＞
あなたの魅力が花開く週。職場や学校ではあなたの魅力に多くの人が気づいてくれるでしょう。あなたの発言や行動が周囲の人に影響を及ぼすこともあります。あなたのファッションセンスや表情といった外見的な魅力だけでなく、一緒にいる人を安心させるような雰囲気や人懐っこい性格が多くの人に深い印象を与えます。しばらく連絡が途絶えていた人と再会し、交流が復活する可能性があります。久しぶりに連絡をしてみると吉。
ラッキー食材▶もずく
■◆2026年2/23〜2026年3/1のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
今週はファッションにお金をかけたくなるかもしれません。新しく高価な物が欲しくなって誘惑に負けてしまう可能性も。欲しい物があるときは家計と相談して。家計が厳しいときは他の物で代用するなどして節約するとお金に愛されます。
＜金運＞
安定した金運です。あなたの人気運が高まっているために、人脈を今のうちに作っておきましょう。そのことが来週以降、大きな金運につながります。今週はあまりお金のことは気にせずに、できるだけ多くの人と知り合い、交流を深めておくことが大切です。多くの人との交流の中で、あなたに合った資金運用の方法がみつかるでしょう。
＜仕事運＞
人気運が高まる週です。今週はあらゆるところで新しい出会いがあるでしょう。パーティーや交流会、イベントなどには積極に参加して、いろいろな人と交流をするようにしましょう。今週生まれた新しい出会いは今後の仕事面においても大きな影響を与える可能性があります。また、信頼と絆が深まる週なので、友だちや知り合いとのコミュニケーションを密に取るようにしてください。今週は人との縁を強く感じる週になりそうです。
ラッキー食材▶しらたき
■◆2026年2/23〜2026年3/1のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週は物欲がわいてくる時期。いろいろな物が欲しくなって、欲しい物だらけになってしまうかもしれません。すべて買ってしまうのではなく、家計や家族と相談しながらお金の使い道を決めて。じっくり考えて買えば後悔しません。
＜金運＞
金運はあなたの情報力で変わってきます。お金に関する情報収集をすると、いろいろ有益な情報が集まります。投資に関する最新の書物を読んだり、新聞や雑誌などで資産運用に関する最新情報を集めたりすると、あなた自身の勉強にもなり、今後の参考にもなります。積極的にそういう情報を集めるようにしましょう。
＜仕事運＞
あなたの能力が輝く週。今まであなたががんばってきたことが認められて、多くの仕事を任せられるようになるでしょう。そのために少し忙しくなりそうです。学生は授業がおもしろく感じられるようになり、勉強をするのが楽しくなります。一生懸命取り組めば取り組むほど成果が得られます。しかし、そのことによりプレッシャーを感じることも多くなり、思わぬストレスになってしまいそうです。また、健康にも十分注意してください。
ラッキー食材▶さつまいも
■◆2026年2/23〜2026年3/1のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週は自己主張が強くなりがち。家庭に責任を感じたり、家族を引っ張っていくという気持ちが強くなる時期でもありますが、尊大な態度をとってしまう可能性もあるので注意。謙虚な気持ちでいると家族から反感を買わずに済みます。
＜金運＞
金運は大胆さが要求されます。今まであまり勇気がなくて大きな賭けをしなかった人は、特にこの時期に大きな賭けをすると利益があがります。宝くじや大きな懸賞などに挑戦してみると思わぬ収入があるかもしれません。宝くじを購入する場合でも、少し多めに購入してみたり、懸賞に応募する場合でも、当選者の多いものではなく当選者の少ない大きなものに応募しましょう。
＜仕事運＞
自己主張が強くなりやすい週です。会社ではあなたの意見を強く押し通そうとするので、職場では浮いた存在になるかもしれません。学校でもあなたが自己主張を続けると、友だちから仲間外れにされる可能性がありますので、気をつけてください。今週は芸術的で詩的なものに縁があるので、美術館に行ったり、本を読んだりすることで感性を磨くようにするとよいでしょう。今週は少し自分の気持ちを抑えながら行動しましょう。
ラッキー食材▶はんぺん
■◆2026年2/23〜2026年3/1のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
今週は感情的になりやすい時期。家族に対して感情を爆発させてしまう可能性が高まります。たまった疲れを放置することで気持ちが乱れるので、とにかく自分をケアして。休む時間を作って気分転換すれば、トラブルを防げるはず。
＜金運＞
金運は要注意の週。今週は金運に関してはあてがはずれそうなので、過剰な期待はしないようにしましょう。人に貸したお金が戻ってこなかったり、予定していた給料や報酬が振り込まれていなかったりというハプニングが起こるかもしれません。今週は支出を抑えて、最悪の事態を想定しておいてください。生活環境を充実させると運気は回復しますので、今週は外出は控え、家を掃除したり、過ごしやすくするようにするといいでしょう。
＜仕事運＞
感情が優先する週。仕事でもプライベートでも、ついつい感情のままに動いてしまう可能性があるので、できるだけ冷静になるように注意しましょう。仕事に関する出会いが多くなりそうです。しかし、状況の変化はあなたにとってストレスになる可能性があるので転職などは控えましょう。仕事中や勉強中は冷静さを心掛けましょう。
ラッキー食材▶ズッキーニ
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
