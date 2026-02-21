¡ÒÀÖºä¥µ¥¦¥Ê²ÐºÒ¡Ó·î³Û39Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¼è¤Ã¼ê¤Ï²¿ÅÙ¤â¤È¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö²áµî¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î»ö¸Î¡×¡Ö²¡¤·¸Í¤ÎÄó°Æ¤ÏÁ°¥ªー¥Êー¤¬µñÀä¤«¡×
¡Ö²¡¤·¸Í¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢Á°¥ªー¥Êー¤«¤éµñÀä¤µ¤ì¤¿¡×
2025Ç¯12·î15Æü¡¢¹Á¶èÀÖºä6ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ë¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬ー¡×¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤Ë¤¤¤¿¾¾ÅÄÀ¯Ìé¤µ¤ó¡ÊÅö»þ36¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÍÛ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ37¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¡£¸½¾ì¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¥É¥¢ÆâÂ¦¤Î¼è¤Ã¼ê¤¬Ã¦Íî¤·¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÈâ¤ò³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤¬¼¼Æâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÐºÒ¤ÎÈ¾Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢ÊÌ¤ÎµÒ¼¼¤Ç¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¡¢µÒ¤¬°ì»þÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¤ÏÆ±È¼¼Ô¤¬³°¤«¤éµß½Ð¤·¤¿¤¿¤áÉé½ý¼Ô¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Å¹Â¦¤Ï¤³¤Î»ö¼Â¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼õ¤±¡¢ÆâÁõ¶È¼Ô¤¬¡Ø°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö¤Î¤Ê¤¤²¡¤·¸Í¤ËÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤¤À¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å¹Â¦¤Ï¤³¤ì¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÂå¼ÒÄ¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¸½ºß¤Î¼ÒÄ¹¤ÎA»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½¢Ç¤¤·¤¿2024Ç¯12·î°Ê¹ß¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¤¿¤ê¤°¤é¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»ö°Æ¤¬Ê£¿ô²ó¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢²ÐºÒ¤Îµ¯¤¤¿Éô²°¤À¤±¤Ç¤â¡¢²áµî¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2²ó¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö¤ò¸ò´¹¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¸½·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ëA»á¤È½÷À¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²¡¤·¸Í¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢Á°¥ªー¥Êー¤ÎB¤«¤é¡ØÌ©ÊÄÀ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Ç®¤¬Æ¨¤²¤ë¡Ù¤ÈµñÀä¤µ¤ì¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤ÏÁ°¥ªー¥ÊーB»á¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï19Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëB»á¤Î´Ø·¸Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¡£B»á¤¬Å¹ÊÞ·Ð±Ä¤äÀßÈ÷´ÉÍý¤ËÂÐ¤·¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î·èÄê¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÜºº1²Ý¤Ï¡¢ÀßÈ÷ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÐºÒÅöÆü¤Î±¿ÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½ÅÂç¤Ê²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤Ï¡¢»öÌ³¼¼¤Î¼õ¿®È×¤ÇÅÅ¸»¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£Å¹Â¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡ÖÅÅ¸»¤Ï¥ªー¥×¥ó°ÊÍè°ìÅÙ¤âÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÐºÒ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿Èó¾ï¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿ºÝ¡¢½¾¶È°÷¤¬°ÂÈÝ³ÎÇ§¤äµß½õ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÃËÉÂâ¤¬ÅþÃå¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¤¢¤ë¸Ä¼¼¤Î¥É¥¢¤Ï³°¤«¤é»Ü¾û¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¥µ¥¦¥Ê¶È³¦¤¬ÈáÌÄ¡ÖµÒÂ¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¡×
»ö·ï¤«¤é£²¤«·î¡¢¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤Ë¿Íµ¤¤Ï¤Ê¤¯ÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶áÎÙ¤Ë½»¤à½÷À¤Ï¡Ö»ö·ï¤«¤é£±½µ´ÖÄøÅÙ¤Çµ¬À©Àþ¤¬¤È¤ì¤¿¡££±·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï·Ù»¡¤â½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉºÇ¶á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¶áÎÙ¤Î¤¢¤ëÃÏ¼ç¤ÎÃËÀ¤ÏA»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖA¤µ¤ó¤Ï¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤Æ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£Å¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤È¤¤â¡¢·Ð±Ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¤ï¤¶¤ï¤¶°§»¢¤Ë¤¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é¤Ï°ìÀÚ¡¢´é¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£»ö¾ðÄ°¼è¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä´´Éô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢ØÞØ¬¤·¤¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡£Å¹¤Î·Ð±Ä¤ÏºòÇ¯¤Î²Æ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦±½¤âÊ¹¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¼è¤Ã¼ê¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ò¥±¥Á¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤Í¡×
¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬ー¤Çµ¯¤¤¿²ÐºÒ»ö¸Î¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢
¡ÖB¤ÏSNS¤Ê¤É¤Ç25Ç¯Íè¤Î¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤ò¼«¾Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä²ñ¹ç¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤â´é¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥µ¥¦¥Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ï²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡£¥µ¥¦¥Ê¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²¡¤·¸Í¤Ç¤Ê¤¤¤È´í¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¾ï¼±Åª¤Ë¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£¶¯µ¤¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤ò´Þ¤á¡¢Íø±×Í¥Àè¤Î»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤Þ¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î»ö·ï¤Î¸å¡¢¤¦¤Á¤Ç¤âÍøÍÑµÒ¤¬·ã¸º¤·¤¿¡£²ñ°÷À©»ÜÀß¤Ç¤â4～5³ä¶á¤¤ÃÍ°ú¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐµÒÂ¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
³Æ»ÜÀß¤Ç¤Ï°ÂÁ´À¤ÎºÆ³ÎÇ§¤äSNS¤Ç¤Î°ÂÁ´À¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤Ï¿¡¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Å¹ÊÞ¤Î»Ü¹©¤òÃ´Åö¤·¤¿ÆâÁõ¶È¼Ô¤Ï¡¢¼«¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬ー¡×¤Î»Ü¹©¼ÂÀÓ¤òºï½ü¤·¤¿¡£¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡ÖÃ´Åö¼Ô¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤â¤Î¤Î¡¢ÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÁÜºº1²Ý¤Ïº£¸å¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤Ç²¡¼ý¤·¤¿»ñÎÁ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢B»á¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡Ö·Ð±Ä¼çÂÎ¤¬¸òÂå¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Î°ÂÁ´´ÉÍýÀÕÇ¤¤Î½êºß¤ä¡¢´í¸±À¤ÎÍ½¸«¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔºî°Ù¤ÎÀÕÇ¤¤ò¡¢Ë¡Åª¤Ë¤É¤¦¹½À®¤¹¤ë¤«¤¬Î©·ï¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
Ì©¼¼¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¾å¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤°ÂÁ´À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼½éÊâÅª¤Ê¡ÖÊÄ¤¸¹þ¤á¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢Á´ÍÆ²òÌÀ¤¬µÞ¤¬¤ì¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ