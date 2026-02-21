¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¹ÈÃã¤â¤³¤ì1ËÜ¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÎ¹Àè¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ú¥ó·¿¥É¥ê¥ó¥¯¥×¥ì¥¹¤¬ÅÐ¾ì
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Þ»¤ì¤¿¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤ß¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç´ï¶ñ¤ò¹¤²¤Æ¡¢Æ¦¤ò·×¤Ã¤Æ¡¢¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ú¥óÎ©¤Æ¤«¤é¥Ú¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¼ê·Ú¤µ¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê1ÇÕ¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤é¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖMini Press¡×¤Ç¤¹¡£
¥¹¥à¡¼¥º¤Ê3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç´°À®
¤³¤Î¥Ú¥ó·¿¥É¥ê¥ó¥¯¥×¥ì¥¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡© ¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»È¤¤Êý¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÃê½ÐÀß·×
»Å»öÃæ¤Î¤Ò¤ÈÂ©¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡£¡ÖMini Press¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¹©É×¤¬¿ï½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¤äÃãÍÕ¤òÆþ¤ì¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ÉôÊ¬¡£¤³¤³¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ·×ÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ëÀß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¼è¤ê½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãê½Ð¸å¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤ÀìÍÑÂæºÂ¤âÉÕÂ°¡£±Õ¤À¤ì¤Ç½ÅÍ×¤Ê½ñÎà¤ò±ø¤¹¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤ÇÀÅ¤«¤Ë¼«Î©¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
½Å¤µ65g¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÌ£¤ò¤É¤³¤Ø¤Ç¤â
ËÜÂÎ¤Î½Å¤µ¤ÏÌó65g¡£Éý2.6cm¤Î¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î·ä´Ö¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ÈÂÓÀ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½ÐÄ¥¤äÎ¹Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤³¤½½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£
´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆ¦¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤â¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¥«¥Õ¥§¶õ´Ö¤¬½àÈ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ì£¤ï¤¤¤òÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡£
ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¸°¡¢¶âÂ°ÈùºÙ¥á¥Ã¥·¥å¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼
¼ê·Ú¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¡¢Ãê½Ð¤µ¤ì¤ë1ÇÕ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÀºÌ©¤Ê¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¶âÂ°¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»æ¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ç¤ÏµÛÃå¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡¢Æ¦ËÜÍè¤Î¥ª¥¤¥ëÊ¬¤Þ¤ÇÃê½Ð¡£ÁÇºà¤¬»ý¤ÄË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¥³¥¯¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÈùºÙ¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬»¨Ì£¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÈùÊ´¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÄ¹¤â¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¹ÈÃã¤ä¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤¬»ý¤ÄËÜÍè¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤â¡¢¼ÂÄ¾¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦1ÇÕ¤òÂ´¶È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¤è¤ê¾å¼Á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤ËÍî¤ÁÃå¤±¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤³¤Î¡ÖMini Press¡×¡¢¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë´ü´Ö¤â¤¢¤È¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
machi-ya¹ØÆþ¸ÂÄê¡ª¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÇÛÉÛËç¿ô¡§ÀèÃå150Ëç¡Ê´ü´ÖÃæ1¿Í1²ó¤Þ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ´ü¸Â¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
¥¯¡¼¥Ý¥ó¶â³Û¡§500±ßOFF¡Ê»Ù±ç¶â³Û3,000±ß°Ê¾å¡Ë
Å¬ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§machi-ya¤Î¤ß
¢¨Ê£¿ô¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÆ±»þ»ÈÍÑNG
¢¨¾å¸ÂËç¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
>>¡Ú¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¥¹¤¹¤ë¤À¤±¡Û¤³¤ì£±ËÜ¤Ç´°·ë¡£Ä¶¼ê·Ú¤Ë¤É¤³¤Ç¤â¤ª¹¥¤¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ò
Image: Enishi Trading
GIF: Enishi Trading
Source: machi-ya