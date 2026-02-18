雪へダイブ！ …でも「もう無理」？

YouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」では、雪道を散歩する柴犬・ハチの様子が配信され、動画のコメント欄には「雪まみれのハチがいとおしい」「雪道を駆け回って楽しそう！」の声が続出しました。

注目を集めたのは「柴犬が散歩に限界を感じた瞬間。」という動画。青森に住む柴犬のハチが飼い主さんに呼ばれ、雪の中を走るシーンからスタートします。顔中を雪まみれにしながら飼い主さんのもとへと駆け寄るハチ。散歩を楽しみにしている様子が伝わってきますね。

初めは雪の少ない道を歩いていたハチでしたが、やがて積雪量が多いわき道へと自らダイブ！

深く積もった雪も何のその、「楽しいワン！」と言わんばかりにぴょこぴょこ飛び跳ねながら進んでいきます。

しかし、しばらく歩くと除雪されていない道へと続き、ハチの体のほとんどが埋もれてしまう状態に。何とか前進しようとするも、これ以上は進めないことを悟ると「どうしよう？」というように振り返るハチ。飼い主さんの顔を見つめ、クンクンと困ったような鳴き声を上げます。

そこで飼い主さんが先に進んで道を作ると、その後ろにぴったりとくっついてまたトコトコと歩き始めるハチ。散歩を継続できてうれしそうな表情が何ともキュートです。

動画を見た視聴者からは、「立ち止まって限界を訴えるのかわいすぎる」「こんなにかわいい除雪機があるのか」「雪まみれの姿が粉砂糖を振りかけた揚げパンみたい」など、ハチの愛らしい姿に関するコメントが多数寄せられていました。皆さんもハチの楽しそうな様子や困り顔にぜひ癒やされてみてください。