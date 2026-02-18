自民党の歴史的大勝となった今回の総選挙で、野党が軒並み議席を減らした中、公示前の2議席から15議席へと躍進したのが「参政党」だ。昨年の参院選での"旋風"ほどの注目が集まったわけではないが、着実に、大きく議席を増やした。神谷宗幣代表率いる参政党はどのようにして支持基盤を固め、広げているのか。潜入取材のプロフェッショナルであるジャーナリスト・横田増生氏が5か月にわたって組織に潜り込んだ。

今回の潜入取材で横田氏は、万全を期すために妻と何度目かの離婚と結婚をし、妻の姓を名乗り、田中増生となった（次回以降の潜入取材で使う可能性があるので姓は仮名とした）。そして、参政党に入党、千葉第1支部に所属して、千葉1区で立候補した上田淳広候補の選挙に関わることになった。選挙をサポートする中で見えた、「神谷王国」の実像とは――。 （文中敬称略）【シリーズ・第3回】

「選挙ある派ですか、ない派ですか？」

年末に千葉の旭市議選で選挙ボランティア活動をしたのち、ようやく上田の活動を手伝うことになったのは、年が明けた1月12日、成人の日だった。二十歳のつどいが行なわれる千葉市内の会場前で、幟を立てて参政党のビラを配った。

その2日前の10日、読売新聞が、1面トップで「首相、衆院解散検討 2月中旬投開票」と打った。毎日新聞も、「衆院解散案が浮上 23日の通常国会冒頭で 高市首相は慎重に判断」と載せた。

果たして事実なのか。そう思っていたら、翌11日、朝日新聞と産経新聞が1面で後を追った。さらに総務省が、各都道府県選挙管理委員会事務局宛てに、最短で2月8日投開票の衆議院解散案が浮上しているので、準備を進めるようにという通知を出していることをつかんだ。

これで2月中の選挙は決定である。

そうして迎えた12日、私は朝9時からビラ配りに参加した。数人のボランティアが顔を合わせると、旭市で一緒に丸一日ビラ配りをしたムードメーカー役の男性が、私を見て「この人、旭市の選挙を熱心に手伝ってくれたんですよ」と紹介してくれたことで、皆の輪に溶け込むことができた。

午前中のビラ配りが終わり、私を含む男性4人で、昼食をとろうということになり、中華料理店に入る。私は、解散総選挙の話でさぞ盛り上がることだろう、と期待していた。

しかし料理を囲んでの第一声は、「参政党が開く3月のフェスまでに、解散総選挙はあるんですかね」というもの。腰砕けの形で耳を澄ましていると、

「3月までにやらないと、選挙やるやる詐欺みたいになるんじゃないの」という謎のコメントが続いた。

午後のビラ配りを始めていると、週刊ポストの編集者から電話がかかってきた。ビラ配りの列を離れて電話に出ると、

「いよいよ衆議院選挙ですね」という声が耳に飛び込んできた。

やはりそうこなくては、と思い、一連の新聞報道や総務省の通知について話し、迫りくる取材の準備について軽く打ち合わせをした。

ビラ配りが終わった3時過ぎ、幟を片付けて車に運び込んでいると、女性から声をかけられた。

「田中さんは、選挙ある派ですか、ない派ですか」

あるに決まっているやろう！ と言いたくなる衝動を抑え、

「ネットであれこれ言われているので、どうなんでしょうね……」と話を合わせた。

結局、23日に高市首相は衆院を解散し、27日に選挙戦が開始した。

初日のボランティア活動は、ポスター貼りから始まった。私の所属する支部で最古参と言われる40代の男性党員と2人一組になった。

私が車のハンドルを握り、男性はポスターと地図を持って後部座席に乗って地図を読み、場所を見つけると車を降りてポスターを貼るという役割分担。午前8時半過ぎから、午後4時過ぎまで、千葉市美浜区にある11ブロック、全部で83か所にポスターを貼った。合計で400か所強あったので、その約5分の1を2人で貼ったことになる。

お昼時に、ファミリーレストランに入って2人で昼食をとった。彼は6年前の結党以来の党員であることが分かった。

"シーラカンス"と呼ばれる最古参の党員との対話

神谷が愛着を込めて"シーラカンス"と呼ぶ、全国でも700人ほどしかいない最古参の党員の1人だった。

この男性、瞬時の判断や指示も的確で、作業も緻密で抜かりがなかった。

話に耳を傾けると、大学を卒業後、大手メーカーに勤務し、海外転勤は3回を超えるという。

そんな人物がどうして参政党に入ったのか。彼はこう話す。

「今、畑つきの家を探しているんです。会社から車で1時間ぐらいで行ける範囲で。農業に必要なものは種と土地だけなんだろうなって考えていて。農業って究極のモノづくりだと思うんですよ」

参政党員にはいくつかの形がある。その一つがオーガニック食品系、次が陰謀論系、3つ目がコロナ政策に対する反発（これは反ワクから同調圧力が強かったことへの反発までかなりの濃淡がある）。4つ目が外国人嫌いであるが、これは体感では思ったほど多くない。少なくとも千葉第1支部では、あからさまにヘイトを撒き散らす人は、組織の中心にはいなかった。最後に自虐的歴史観に反発する系統。いくつかの要素が重なる場合もあるが、いずれも、神谷宗幣のカリスマ性という傘の下に収まっている。

2日目は、柏駅と船橋駅で行なわれた神谷街宣に参加した。

神谷がなぜ、選挙戦序盤で、この2か所に応援に入ったかといえば、9人の候補者が立候補した千葉県内のなかでも、この2駅で神谷が応援した3人が重点候補者だったからだ。工藤聖子（千葉4区、比例復活）、中谷めぐ（千葉13区、比例復活）、宮本寛之（千葉8区、比例復活ならず落選）――この3人は比例代表の重複候補者たちだった。

3日目から、私は上田の辻立ちについて、演説中のビラを配った。

上田の街宣スケジュールは、朝、昼、晩と1日3回、主要駅前で辻立ちをし、辻立ちの間に、街宣車に乗ってマイクで投票を呼び掛けた。

千葉第1支部には、専従の党員はおらず、支部長も選対本部長も、仕事の合間に、応援に駆け付けるというスタイル。1日のスケジュールがグループLINEに流れてきて、辻立ちの場所に、ボランティアが集まった。

決まった選挙事務所はなく、日替わりでレンタルオフィスを借りた。選挙に付き物の為書きも胡蝶蘭もなかった。今まで私が参加したなかで一番質素な選挙戦だった。

辻立ちの間、何百人と通り過ぎる人たちに向かって、5人から10人のボランティアが上田の周りに立ち、ビラを配る。もらってくれるのは100人に3、4人といったところか。

ビラをもらってくれる人は、参政党や上田に興味を持ってくれる人だ。ビラ配りとは、無数に通り過ぎていく人たちに目印をつける役割である。

「ここに投票してくれそうな人がいますよ」という目印だ。

候補者はこうした人を見つけたら、走り寄って握手をする必要がある。候補者の演説を聞いただけで、心が打たれて、よし投票しようと思う人など皆無なのだ。

田中角栄が語ったという「握った手の数だけしか票は出ない」という名言を実践する必要がある、と思った。

私はビラをもらってくれた人に必ず声をかけた。

「候補者が今、そこで演説をしていますので、声をかけていただけると励みになります」

脈がありそうな人は、上田の近くまで連れて行った。そのなかの1人には、上田の高校の同級生も交じっていた。上田に合図を送って握手することを促すこともあった。

実際に握手している候補者を近くで見ていると田中角栄の名言にはもう一つの意味が含まれていることが分かった。

候補者が有権者と握手をする際、そこには対話が生まれる。

年金を増やしてほしい、介護の手続きを簡略化してほしい、子育て支援に力を入れてほしいといった、一般的な要望もある。本来ならバスしか入れない駅前のロータリーに自家用車が入ってくるのをどうにかしてほしいという声や、英語のリバティーとフリーダムの違いが分かってないと政治家としてはやっていけない、と候補者に講釈を垂れ始める有権者もいた。

有権者との直接の対話こそが、候補者を鍛え、票につながっていくというのが、田中角栄の名言に隠された意味だった。

