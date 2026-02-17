【2026年1月フィギュア月間予約ランキング】 2月17日 発表

大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」における2026年1月のフィギュア予約ランキングを発表した。

本ランキングは、1月1日から1月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ（予約数・金額など）を元に構成したもの。

1月のランキングでは、1位に蝸之殼Snail Shelのオリジナル可動フィギュア「RPG-05 勇者 迅狼ウルフ」、2位には「崩壊スターレイル」より「Gift+ ホタル 春の贈り物Ver.」、3位には「勝利の女神：NIKKE」より「ナガ」の1/7スケールフィギュアが上位を獲得。

その他には、4位に「グリッドマン ユニバース」より「POP UP PARADE BEACH QUEENS 宝多六花 L size」、5位に「ホロライブプロダクション」より「POP UP PARADE 雪花ラミィ」など、様々なジャンルから美少女フィギュアが多数ランクインしている。

2026年1月フィギュア月間予約ランキング

第1位：RPG-05 勇者 迅狼ウルフ 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

第2位：Gift+ 崩壊：スターレイル ホタル 春の贈り物Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア

第3位：勝利の女神：NIKKE ナガ 1/7スケール 完成品フィギュア

第4位：POP UP PARADE BEACH QUEENS 劇場版『グリッドマン ユニバース』 宝多六花 L size 完成品フィギュア

第5位：POP UP PARADE ホロライブプロダクション 雪花ラミィ 完成品フィギュア

第6位：S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーアギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver. 『仮面ライダーアギト』

第7位：アークナイツ：エンドフィールド チェン・センユー 1/7スケール 完成品フィギュア

第8位：るかっぷ 鬼滅の刃 冨岡義勇 きょとんver. 完成品フィギュア

第9位：楽園追放 -Expelled from Paradise- アンジェラ・バルザック 1/4スケール 完成品フィギュア

第10位：RPG-09 壺ミミック 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

第11位：ブルーアーカイブ -Blue Archive- ホシノ(臨戦) 1/7スケール 完成品フィギュア

第12位：アズールレーン 信濃 ～幻夢の絡繰Ver.～ 1/4スケール 完成品フィギュア

第13位：ブルーアーカイブ -Blue Archive- カンナ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア

第14位：GGGシリーズ 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ ギギ・アンダルシア 水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

第15位：ヴェルテクス・オリジナルズ エルフ村 第13村人 ゼフィア 1/6スケール 完成品フィギュア

第16位：figma ブルーアーカイブ -Blue Archive- 陸八魔アル

第17位：ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 水着シリーズ ララ・サタリン・デビルーク 1/4スケール 完成品フィギュア

第18位：デスクトップフェアリー 初音ミク 不思議の国ver. 完成品フィギュア

第19位：Fate/Grand Order フォーリナー/アビゲイル・ウィリアムズ〔夏〕 1/7スケール 完成品フィギュア

第20位：figma SEKIRO： SHADOWS DIE TWICE 隻狼 DXエディション

メーカー：蝸之殼Snail Shel 発売月：2026年9月 予定 価格：8,580円メーカー：Myethos 発売月：2026年9月 予定 価格：7,260円メーカー：アルター 発売月：2027年1月 予定 価格：25,080円メーカー：WAVE 発売月：2026年6月 予定 価格：8,800円メーカー：グッドスマイルカンパニー 発売月：2026年8月 予定 価格：5,500円メーカー：BANDAI SPIRITS 発売月：2026年4月 予定 価格：9,900円メーカー：APEX 発売月：2026年11月 予定 価格：25,960円メーカー：メガハウス 発売月：2026年7月 予定 価格：4,400円メーカー：フリーイング 発売月：2026年6月 予定 価格：36,300円メーカー：蝸之殼Snail Shell 発売月：2026年6月 予定 価格：4,180円メーカー：グッドスマイルアーツ上海 発売月：2026年12月 予定 価格：22,800円メーカー：アルファマックス 発売月：2026年10月 予定 価格：38,280円メーカー：マックスファクトリー 発売月：2027年2月 予定 価格：21,800円メーカー：メガハウス 発売月：2026年8月 予定 価格：22,000円メーカー：ヴェルテクス 発売月：2026年5月 予定 価格通常版：33,000円アンテナショップ限定版：33,000円メーカー：マックスファクトリー 発売月：2026年9月 予定 価格：11,800円メーカー：ユニオンクリエイティブ 発売月：2026年8月 予定 価格：39,600円メーカー：フリュー 発売月：2026年6月 予定 価格：2,970円メーカー：アルター 発売月：2027年1月 予定 価格：34,980円メーカー：マックスファクトリー 発売月：2026年8月 予定 価格：13,200円

