多様なジャンルから人気の美少女が大集合！ あみあみ、「2026年1月フィギュア月間予約ランキング」を公開
【2026年1月フィギュア月間予約ランキング】 2月17日 発表
大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」における2026年1月のフィギュア予約ランキングを発表した。
本ランキングは、1月1日から1月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ（予約数・金額など）を元に構成したもの。
1月のランキングでは、1位に蝸之殼Snail Shelのオリジナル可動フィギュア「RPG-05 勇者 迅狼ウルフ」、2位には「崩壊スターレイル」より「Gift+ ホタル 春の贈り物Ver.」、3位には「勝利の女神：NIKKE」より「ナガ」の1/7スケールフィギュアが上位を獲得。
その他には、4位に「グリッドマン ユニバース」より「POP UP PARADE BEACH QUEENS 宝多六花 L size」、5位に「ホロライブプロダクション」より「POP UP PARADE 雪花ラミィ」など、様々なジャンルから美少女フィギュアが多数ランクインしている。
2026年1月フィギュア月間予約ランキング
第1位：RPG-05 勇者 迅狼ウルフ 1/12スケール 完成品アクションフィギュアメーカー：蝸之殼Snail Shel 発売月：2026年9月 予定 価格：8,580円
第2位：Gift+ 崩壊：スターレイル ホタル 春の贈り物Ver. 1/8スケール 完成品フィギュアメーカー：Myethos 発売月：2026年9月 予定 価格：7,260円
第3位：勝利の女神：NIKKE ナガ 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：アルター 発売月：2027年1月 予定 価格：25,080円
第4位：POP UP PARADE BEACH QUEENS 劇場版『グリッドマン ユニバース』 宝多六花 L size 完成品フィギュアメーカー：WAVE 発売月：2026年6月 予定 価格：8,800円
第5位：POP UP PARADE ホロライブプロダクション 雪花ラミィ 完成品フィギュアメーカー：グッドスマイルカンパニー 発売月：2026年8月 予定 価格：5,500円
第6位：S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーアギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver. 『仮面ライダーアギト』メーカー：BANDAI SPIRITS 発売月：2026年4月 予定 価格：9,900円
第7位：アークナイツ：エンドフィールド チェン・センユー 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：APEX 発売月：2026年11月 予定 価格：25,960円
第8位：るかっぷ 鬼滅の刃 冨岡義勇 きょとんver. 完成品フィギュアメーカー：メガハウス 発売月：2026年7月 予定 価格：4,400円
第9位：楽園追放 -Expelled from Paradise- アンジェラ・バルザック 1/4スケール 完成品フィギュアメーカー：フリーイング 発売月：2026年6月 予定 価格：36,300円
第10位：RPG-09 壺ミミック 1/12スケール 完成品アクションフィギュアメーカー：蝸之殼Snail Shell 発売月：2026年6月 予定 価格：4,180円
第11位：ブルーアーカイブ -Blue Archive- ホシノ(臨戦) 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：グッドスマイルアーツ上海 発売月：2026年12月 予定 価格：22,800円
第12位：アズールレーン 信濃 ～幻夢の絡繰Ver.～ 1/4スケール 完成品フィギュアメーカー：アルファマックス 発売月：2026年10月 予定 価格：38,280円
第13位：ブルーアーカイブ -Blue Archive- カンナ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：マックスファクトリー 発売月：2027年2月 予定 価格：21,800円
第14位：GGGシリーズ 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ ギギ・アンダルシア 水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：メガハウス 発売月：2026年8月 予定 価格：22,000円
第15位：ヴェルテクス・オリジナルズ エルフ村 第13村人 ゼフィア 1/6スケール 完成品フィギュアメーカー：ヴェルテクス 発売月：2026年5月 予定 価格
通常版：33,000円
アンテナショップ限定版：33,000円
第16位：figma ブルーアーカイブ -Blue Archive- 陸八魔アルメーカー：マックスファクトリー 発売月：2026年9月 予定 価格：11,800円
第17位：ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 水着シリーズ ララ・サタリン・デビルーク 1/4スケール 完成品フィギュアメーカー：ユニオンクリエイティブ 発売月：2026年8月 予定 価格：39,600円
第18位：デスクトップフェアリー 初音ミク 不思議の国ver. 完成品フィギュアメーカー：フリュー 発売月：2026年6月 予定 価格：2,970円
第19位：Fate/Grand Order フォーリナー/アビゲイル・ウィリアムズ〔夏〕 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：アルター 発売月：2027年1月 予定 価格：34,980円
第20位：figma SEKIRO： SHADOWS DIE TWICE 隻狼 DXエディションメーカー：マックスファクトリー 発売月：2026年8月 予定 価格：13,200円
(C) Oh-ami Inc.
(C) SNAIL SHELL
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
(C) 2022-2026 SHIFT UP CORP. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会
(C) COVER