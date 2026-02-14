この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【完全版】海外決済・海外ATMキャッシングでお得なカード5選！」と題した動画を公開。海外旅行での支払い時やATMでのキャッシング時にかかる手数料を最小限に抑え、お得に利用できるカードを徹底比較している。



動画ではまず、海外でクレジットカードやデビットカードを利用する際に発生する「隠れコスト」について解説。多くの人が意識していない「為替レートに上乗せされる手数料」と、カード会社が設定する「海外事務手数料」が存在し、合計で3～4%程度の手数料がかかる場合があると指摘。特に楽天カードや三井住友カードなどの人気カードでも3.63%もの手数料がかかる現状を挙げ、ポイント還元率を考慮しても損をする可能性が高いと警鐘を鳴らした。



その上で、これらの手数料を限りなくゼロに近づけるための選択肢として「Sony Bank WALLET」「Wise」「Revolut」「IDARE」の4枚を海外決済用として紹介。これらのカードは海外事務手数料が無料であることや、為替レートにかかる手数料（為替スプレッド）が非常に低いことが最大のメリットであると説明した。



さらに、海外ATMでのキャッシングに特化したカードとして「ACマスターカード」を推奨。多くのカードで発生する各種手数料が無料であり、キャッシングの利息も引き出し当日に「繰り上げ返済」をすればゼロにできるため、非常にお得であると解説。一方で、他のデビットカードはATM利用時に手数料が高くなる傾向があるため、注意が必要だとした。



動画全体を通して、海外旅行では「決済用」と「ATMキャッシング用」でカードを賢く使い分けることが重要であると強調。普段使っているクレジットカードを安易に使うのではなく、手数料体系を正しく理解し、用途に合った最適なカードを選ぶことが、海外でお得に過ごすための鍵であると結論づけている。