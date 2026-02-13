「なぜかいつも運がいい人になる」癖にしたほうがいい習慣



運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







幸運を引き寄せる「ネガティブの断ち切り方」

立春が過ぎ、暦の上では春となりましたが、まだ寒い日が続いていますね。今回は、落ち込んだときやネガティブな気持ちになったときの切り替え法を知りたいという読者からの声に対する、ぷりあでぃすさんからのお話。







「鏡を見てみてください」

まず、ネガティブな気持ちのときにおすすめしているのが、鏡を見ることです。気持ちが落ちているとき、ふと鏡に映った自分を見ると、びっくりするような表情をしていることがあります。



今の自分を鏡で客観的に見たうえで、口角を上げてみてください。楽しいことやおもしろいことがなくても無理やり笑ってみましょう。笑顔にはよい運が集まると言われていますし、不思議と気分も変わってくるでしょう。







「声を出してみましょう」

ふさぎこんでるとき、1人暮らしだと、何もしゃべらず1日が終わってしまった…なんてことも。ますます気分が落ちてしまうので、そんなときは声を出してみましょう。怒りやモヤモヤがある際はワーッと大声を出してみたり、悲しいときは思いっきり泣いてみたり。



ため込まずに発散すると気持ちが落ち着いてくるでしょう。対面でも電話でも誰かと話をするのもおすすめです。たまっているものを外に出すことを意識してみましょう。







（ぷりあでぃすさんから13のアドバイス）

【なぜか運が良い人になる方法】≫ゲッターズ飯田さん一番弟子が教える「癖にした方がいい習慣」