ガンプラ「MGSD クシャトリヤ」などBANDAI SPIRITSの7月～9月発売予定プラモデルがAmazonなどで予約開始！
「MGSD クシャトリヤ」
BANDAI SPIRITSのガンプラ「MGSD クシャトリヤ」などが一般店舗にて予約受付を開始している。
本日2月12日に、BANDAI SPIRITSから2026年7月から9月に発売予定のプラモデル商品が、Amazonなど一般店舗での予約受付を開始。対象商品は、ガンプラ「MGSD クシャトリヤ」「HG 1/144 グフイグナイテッド(ハイネ・ヴェステンフルス専用機)」「HG 1/144 ガンダムレオパルド」のほか、「30MM」より「30MM 1/144 xEXM-000 ゼノヴァルト」「30MM DAEMON X MACHINA TS バハムート」「30MM DAEMON X MACHINA TS 名状しがたきもの」などを確認できた。
また美少女プラモデル「30MS」より「30MS SIS-E00 ミャスティ[カラーC]」「30MS オプションボディパーツ タイプSU01[カラーA]」「30MS オプションパーツセット29(アクションウエアβ)[カラーB]」「30MS 島村卯月 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」「30MS オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス2[カラーC]」「(仮)30MS シールダー/マシュ・キリエライト(新衣装Ver.)」のほか、「30MF」より「30MF 鉄禍ノ武闘家」「30MF 鉄禍ノ侍」、「マクロスF」より「HG 1/100 VF-25G メサイアバルキリー(ミハエル･ブラン機)」なども予約開始している。
(C)創通・サンライズ
(C)2025 Marvelous Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2019
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRTS 2021
(C)BANDAI SPIRITS 2021
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT (C)BANDAI SPIRITS 2021
(C)BANDAI SPIRITS 2023
(C)2007 BIGWEST/MACROSS F PROJECT・MBS