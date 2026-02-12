衆院選は自民党が316議席を獲得する歴史的大勝利に終わった。おかげで海のものとも山のものともつかぬ自民党の新人議員が数多く生まれたわけだが、たとえ高市人気がなくとも当選確実と言われていたのが神奈川2区の新田章文氏（44）だ。神奈川2区は“令和おじさん”こと菅義偉元首相（77）が10期連続で当選してきた地盤であり、その後継に指名されたのが新田氏だった。

＊＊＊

【実際の写真】目はトローンとして… 体調が心配される「菅義偉」元首相“現在の姿”

菅氏が政界引退を正式に表明したのは今年1月17日だった。この15年ほどは政界の中心にいた大物議員、しかも首相経験者の引退だけに大きなニュースとして取り上げられたが、このとき話題となったのは菅氏の業績や後継者だけではなく、その体調だった。政治部記者は言う。

菅義偉元首相

「安倍晋三首相の下“最強の官房長官”と言われ、その後、首相も務めた菅氏ですが、退任して１年を過ぎたあたりから健康を不安視する声が出るようになりました。表情に覇気がなく、目はトローンとしてボソボソと詰まりながら話すという感じで、脳梗塞ではないかという噂も出たほど。実際、引退会見でも病気が疑われるような様子でした」

菅氏の引退に当たって、一部の週刊誌が近況をレポートする記事を出している。その中には「反応がない」「ピクリと動かないことも」との描写もあった。果たして、それらの報道は本当だろうか――。

菅氏の引退発表から2日後の1月19日、高市早苗首相は27日公示、2月8日投票の日程で総選挙を行うと発表。自民党神奈川県連が2区の候補者として新田氏の擁立を決めたのもこの日だった。いかに慌ただしい選挙だったかがわかるが、それでも当選確実と言われたのは、新田氏が菅氏の秘書を20年にわたって務めた愛弟子だったからだ。

投票日の2日前となる6日に行われた総決起大会には菅氏も駆けつけた。選挙期間中、菅氏は3回、新田氏の応援に入っているが、その最後の回である。500席以上ある会場は、新田氏よりも上の世代の支援者で開演前にほぼ埋まった。いよいよ決起大会が始まるが、そこに菅氏の姿はなかった。

タスキの秘話

壇上には後援者たちが並び、新田候補の話より、いかに菅氏が偉大な政治家であったかが強調される。菅氏の秘書を12年務めたという横浜市議の渋谷健氏は、新田氏のタスキの裏に菅氏が使用していたタスキが縫い付けられているという秘話を披露。ステージ上の新田氏が、実際、タスキを裏返すと、“すが義秀”とプリントされたタスキが出てきて客席からは拍手喝采。お膳立てが整ったところで、菅氏がステージに現れた。客席からはこれまでにない大きな拍手が送られる。菅氏は手助けが必要なほどではないものの、かくしゃくと歩くといった様子ではない。司会が菅氏を紹介する。

司会：ではここで新田章文候補の応援に駆けつけていただきました元内閣総理大臣・菅義偉先生よりご挨拶と激励をいただきたいと思います。菅先生、よろしくお願いいたします。

菅氏：皆さんこんばんは！ ご紹介にあずかりました菅でございます。今日こうして……新田候補の総決起大会……多くの皆さんにご出席いただき……盛大に開催できますことを……心よりお祝い申し上げる次第でございます。

――第一声は力強く、滑舌も悪くなかったが、徐々に言葉の間が長くなっていくのが気になる。表情も次第にぼんやりとしてきたように見受けられる。

菅氏：私自身……政治は……西・南・港南区の小選挙区での衆議院議員と……市会議員、西区で2期8年間やりました……そういう中で政治家としてやるべきは……結果を出すこと……もし出せなければ、出せない理由をしっかり説明して理解いただくこと……このことをできる人間が政治家であるべきだ、そう思っております。

――ここから愛弟子の激励に入るのかと思われたが、そうではなかった。

話は自身の功績に

菅氏：私自身……官房長官を7年8カ月……総理を1年務めさせていただきました。いろんな方から、いろんなことを言われますけれども……やはり官房長官というのは取りまとめですから、全体が見えます……総理大臣はさらに日本全部ですから……総理大臣にできないことはできないんです。

――ん？？？……。

菅氏：そうしたことを考えるとき、新型コロナの問題が発生し、亡き安倍……晋三総理が体調を崩して辞任したとき……私自身官房長官の取りまとめを8年やってきて、これで総理大臣として新型コロナ……一転収束させる……そうした状況でありましたので、新型コロナのワクチン接種が……まさに最大の効力があると……そういう中で日本が1日100万回ずつ……ワクチン接種をする。そういうことによってコロナを克服する……収束することができるだろうという思いで……決断をして……コロナは皆さんご承知の通り……世界水準から見ても、圧倒的に早い時期で対応し……収束を迎えることが……できたと思っています。それと……。

――菅氏の話はこの後、不妊治療の保険適用、携帯電話料金の値下げ、ふるさと納税の導入を反対を押し切って実現させたことといった自身の功績に及んだ。その途中、事例が長くなりすぎて「私が何を言いたいかと申し上げますと」というフレーズが2度入った。どう収拾をつけるのだろうと思った矢先である。

グータッチでお見送り

菅氏：反対論者は党内にもいっぱいいます……そこで議論して論破して……まず党内で法律を作って国会で成立させる……そうした動きのできる人間を私の後継にしたい。そう考えたときに……新田候補しかおりませんので……今日こうして皆さんにお願いをしている次第でございます……私自身、総理大臣になったときに、（新田候補を）総理大臣秘書官にして試してみたんです……その私が言っているのだから間違いないです……是非、皆さんに新田候補をよろしくお願いをして、私の挨拶に代えさせていただきます。どうもありがとうございました。

会場には万雷の拍手が鳴り響き、新田候補が菅氏の手を取って万歳のポーズ。なにやら菅氏の政界卒業式のようだ。その後、主役である新田候補が最後の挨拶を行うが、それを聞く菅氏の表情に覇気はなく、拍手をする手にも力がなかった。

無事に決起大会が終了し、観客が出口に向かうと、出迎えていたのは新田候補。その先には菅氏、そして元ファーストレディーの真理子夫人もいて、それぞれがグータッチで見送った。言うまでもなく、人だかりができたのは菅氏と夫人だ。顔を見知った支援者がいたのか、ときおり菅氏の表情も明るくなっていた。「反応がない」「ピクリとも動かない」報道はさすがに大げさであることがわかったが、往年の“キレ”がないのは事実のようだ。

事務所関係者が言うには、

「菅先生の応援は、警備の関係もあって街頭はなしで箱物のみに来てもらった。やっぱり体調的にね、痩せたし、しゃべる速度もゆっくりになったし、誰が見ても良くはないんだなっていうのはわかるよね」

2月8日、新田氏には早々に“当確”が出て、選挙事務所からのテレビ中継には当選を喜ぶ菅氏の姿も見ることができた。かなり安堵したものと思われる。今後はゆっくりされてもいいのではないだろうか。

デイリー新潮編集部