実業家のマイキー佐野氏は、自身のYouTubeチャンネルにおいて『アメリカが遂に〇〇侵攻へ。トランプが果たそうとしている憎き共産圏の石油ゼロ作戦がヤバすぎる【マイキー佐野 経済学】』と題する動画を公開した。同動画では、アメリカの対外戦略における次なる焦点を特定し、その動向が国際秩序および周辺地域の政治経済構造にいかなる波及効果を及ぼし得るのかを、地政学的観点から整理している。



佐野氏は、直近のベネズエラ情勢の変化を起点として、最も大きな二次的影響を被る主体としてキューバを位置づける。キューバ経済は長年にわたり、ベネズエラ産石油の供給に強く依存しており、その対価として医療サービスや人的資源の提供を行うという、非貨幣的交換を含む特殊な相互依存関係を形成してきたと説明。



しかしながら、このエネルギー供給経路が実質的に機能不全に陥ることで、電力供給の不安定化、物流の停滞、基礎的生活物資の供給制約といった問題が連鎖的に顕在化している。慢性的な停電は産業活動を直接的に阻害し、結果として経済的制約が政治的選択肢をも制限する構造が生まれている点が強調された。



さらに佐野氏は、キューバが中国およびロシアにとって戦略的に重要な拠点である点に言及する。アメリカ本土に近接する地理的条件の下、キューバは長期にわたり軍事・情報活動の拠点として機能してきた経緯があり、これがアメリカにとって看過し得ない安全保障上のリスクとして認識されていると論じられる。



仮にキューバの共産党体制が動揺、あるいは再編を余儀なくされる場合、カリブ海地域全体のパワーバランスは大きく変容する可能性がある。佐野氏は、その帰結として、農業、通信、建設といった基幹分野を含む経済制度の再構築が進む余地を示唆するが、その具体的過程や帰結については動画内で段階的に検討されている。



また、トランプ大統領が年末までの体制変化を視野に入れているとの見方にも触れられ、過去に未達に終わった歴史的試みとの連続性が示される。こうした視点から、今後の国際情勢におけるキューバの位置づけが整理されている。