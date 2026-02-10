À®ÅÄÏ¡¡Ê¾å¡Ë¤Ë¸«²¼¤í¤µ¤ì¤ë¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¦¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ë

新日本プロレス「Road to THE NEW BEGINNING」(8日、大阪府立体育会館・第2競技場(エディオンアリーナ大阪))観衆888(満員)

¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£¸Æü¡¢ÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¡¦Âè£²¶¥µ»¾ì¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Ç¡Ö£Ò£ï£á£ä¡¡£ô£ï¡¡£Ô£È£Å¡¡£Î£Å£×¡¡£Â£Å£Ç£É£Î£Î£É£Î£Ç¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£

¡¡Âè£´»î¹ç¤Î£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬£²¡¦£±£±Âçºå¤Ç½éËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡Ö£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡×À®ÅÄÏ¡¤ÈºÇ¸å¤ÎÁ°¾¥Àï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£

¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢£Ù£Ï£È¡¢ÌðÌîÄÌ¤ÈÁÈ¤ß¡¢À®ÅÄ¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¤ÈÂÐÀï¡£Âçº®Àï¤Î£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¤Ç¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢ÍµÆóÏº¤Ë¥±¥¤¥ó¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¡¢À®ÅÄ¤Ë¡È²þÂ¤¡É¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ð¡¼¤Ç²¥ÂÇ¤µ¤ì¥À¥¦¥ó¡£»î¹ç¤âÀ®ÅÄ¤Ë£±£°Ê¬£²£µÉÃ¡¢ÃÏ¹ö¤ÎÃÇÆ¬Âæ¤Ç£Ù£Ï£È¤¬¥Õ¥©¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¡££±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¾¡Íø¤ò´Þ¤á¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÁ´¾¡¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢£±£³ÀïÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¹õÀ±¡×¤òµÊ¤·¤¿¡£

¡¡»î¹ç¸å¡¢À®ÅÄ¤é¡Ö£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡×¤ËÆ§¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥¦¥ë¥Õ¤ÏÌµ¸À¤Ç¾Ã¤¨¤¿¡£À®ÅÄ¤Ï¡Ö¥ª¥¤¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¢¥Æ¥á¡¼¤ÎÀª¤¤¤âº£Æü¤Þ¤Ç¤À¤è¡£¤Ê¤¢¡¢¤¤¤¤¤«¡©¡¡¤¢¤È£²Æü¤ä¤ë¤è¡£¤Ê¡©

²¶¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¥Ù¥ë¥ÈËá¤¤¤Æ¡¢²¶¤Î¤¿¤á¤ËÂçºå¡¢»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡£¤Ê¡©¡¡¤½¤Î¥Ù¥ë¥È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢²¶¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤è¤¯³Ð¤¨¤È¤±¡¢¥Ð¥«ÌîÏº¡×¤È¹â¾Ð¤¤¤·¤¿¡£

¡¡¡Ú¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¡Û

¡¡¢§£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ê£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµéÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Ë

¡»Ä©Àï¼Ô¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£±£²Ê¬£µ£³ÉÃ¡¡¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë²¦¼Ô¡¦¡È¥­¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡É£Å£Ö£É£Ì¡ü

¡¡¢§£±¡¦£µÂçÅÄ¶è

¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢¡»£Ù£Ï£È¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£µÊ¬£³£·ÉÃ¡¡¥Æ¥­¥µ¥¹¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡ü¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¡¢À®ÅÄÏ¡¡¢¡È¥­¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡É£Å£Ö£É£Ì

¡¡¢§£±¡¦£±£³¡ÖÈ¬²¦»Ò¼ÂÁ©¹â¡×¡Ê´°Á´¥¯¥í¡¼¥º¥ÉÂç²ñ¤Ç¸ø¼°µ­Ï¿¤«¤é½ü³°¡Ë

¶â´ÝµÁ¿®¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡¢¡ûÀ®ÅÄ¡¡Ï¡¡Ê£·Ê¬£µ£¶ÉÃ¡¡¥¯¥í¥¹¼°É¨½½»ú¸Ç¤á¡ËÅÄ¸ýÎ´Í´¡ü¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó

¡¡¢§£±¡¦£±£¸º´ÁÒ

¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¡»¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¢±ÊÅÄÍµ»Ö¡Ê£±£²Ê¬£³£¸ÉÃ¡¡µÕ»°³Ñ¹Ê¤á¡Ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡ü¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢À®ÅÄÏ¡¡¢¡È¥­¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡É£Å£Ö£É£Ì

¡¡¢§£±¡¦£±£¹¸å³Ú±à

¡»¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢£Ù£Ï£È¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£¸Ê¬£±£³ÉÃ¡¡¥Ù¥ó¥À¥Ð¡¼¥ë¡Ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡ü¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢¡È¥­¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡É£Å£Ö£É£Ì¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡¢À®ÅÄÏ¡

¡¡¢§£±¡¦£²£°¸å³Ú±à

¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢£Ù£Ï£È¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¡»¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£¹Ê¬£°£µÉÃ¡¡ÏÓ¤Ò¤·¤®½½»ú¸Ç¤á¡Ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡ü¡¢¡È¥­¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡É£Å£Ö£É£Ì¡¢À®ÅÄÏ¡

¡¡¢§£±¡¦£²£¸¤Ä¤¬¤ë

¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¢ÅÄ¸ýÎ´Í´¡¢ËÜ´ÖÊþ¹¸¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¡»¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£±£±Ê¬£°£·ÉÃ¡¡ÊÑ·¿¥Ö¥ë¥É¥Ã¥­¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¢­¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë²ÅÆ£¾¢ÇÏ¡¢Â¼Åç¹îºÈ¡ü¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢£Ù£Ï£È¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°

¡¡¢§£±¡¦£²£¹´ä¼ê

ÅÄ¸ýÎ´Í´¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¡»¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£¹Ê¬£µ£´ÉÃ¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥à¢­ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡ü¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢À®ÅÄÏ¡

¡¡¢§£²¡¦£±¸å³Ú±à

¡»¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢£Ù£Ï£È¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£±£°Ê¬£²£±ÉÃ¡¡ÄÌÅ·³Õ¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡ü¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢À®ÅÄÏ¡

¡¡¢§£²¡¦£²¸å³Ú±à

¡»¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢£Ù£Ï£È¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£¸Ê¬£°£³ÉÃ¡¡¥Ù¥ó¥À¥Ð¡¼¥ë¡Ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡ü¡¢¶â´ÝµÁ¿®¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡¢À®ÅÄÏ¡

¡¡¢§£²¡¦£³¤¤¤ï¤­

¡»¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢£Ù£Ï£È¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£¹Ê¬£µ£´ÉÃ¡¡¥Ù¥ó¥À¥Ð¡¼¥ë¡Ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡ü¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢À®ÅÄÏ¡

¡¡¢§£²¡¦£´Ê¡Åç

¡»¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢£Ù£Ï£È¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£±£°Ê¬£²£°ÉÃ¡¡¥Ù¥ó¥À¥Ð¡¼¥ë¡Ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡ü¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢À®ÅÄÏ¡

¡¡¢§£²¡¦£·±©±ÈÌî

¡»¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢£Ù£Ï£È¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£±£±Ê¬£°£¸ÉÃ¡¡¥Ù¥ó¥À¥Ð¡¼¥ë¡Ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡ü¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢À®ÅÄÏ¡

¡¡¢§£²¡¦£¸Âçºå

¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢¡»À®ÅÄÏ¡¡Ê£±£°Ê¬£²£µÉÃ¡¡ÃÏ¹ö¤ÎÃÇÆ¬Âæ¢­ÂÎ¸Ç¤á¡Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢£Ù£Ï£È¡ü¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó

¢¡£²¡¦£¸ÂçºåÁ´À®ÀÓ

¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé

¡»¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£¶Ê¬£µ£°ÉÃ¡¡µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë°ÂÅÄÍ¥¸×¡ü

¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé

Â¼Åç¹îºÈ¡¢¡»¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡Ê£¸Ê¬£²£³ÉÃ¡¡ÀãÊø¼°¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¢ªÂÎ¸Ç¤á¡Ë²ÅÆ£¾¢ÇÏ¡ü¡¢ËÜ´ÖÊþ¹¸

¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé

Æ£ÅÄ¹¸À¸¡¢¡»¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡Ê£±£³Ê¬£´£±ÉÃ¡¡¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÅÄ¸ýÎ´Í´¡ü¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡¢¸åÆ£ÍÎ±ûµª

¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé

¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢¡»À®ÅÄÏ¡¡Ê£±£°Ê¬£²£µÉÃ¡¡ÃÏ¹ö¤ÎÃÇÆ¬Âæ¢ªÂÎ¸Ç¤á¡Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢£Ù£Ï£È¡ü¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó

¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé

¡»¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¢¾åÂ¼Í¥Ìé¡¢³¤ÌîæÆÂÀ¡Ê£±£±Ê¬£³£¶ÉÃ¡¡¥Ô¥ó¥Á¥§¡¦¥í¥³¢ªÂÎ¸Ç¤á¡Ë±Ê°æÂçµ®¡ü¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡¢£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å

¡¡¢§Âè£¶»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé

¡»¥í¥Ó¡¼¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¡¢ÀÐ¿¹ÂÀÆó¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡¢¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê£±£³Ê¬£µ£³ÉÃ¡¡£Ø¡¡£Å£Ø£Ð£Ò£Å£Ó£Ó¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¥¼¥¤¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¡ü¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ä¥ó¥°¡¢¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¡¢£È£Å£Î£Á£Ò£Å

¡¡¢§Âè£·»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé

¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¢¥­¥é¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡¢¡»¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼¡Ê£±£´Ê¬£±£±ÉÃ¡¡¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë³°Æ»¡ü¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡¢ÄÔÍÛÂÀ