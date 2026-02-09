¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¢ª¸Í·ú¤Æ¡Û¸å²ù¤¹¤ëÁ°¤Ë¸«¤Æ¡ª·úÃÛ»Î¤¬¶µ¤¨¤ë5¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê¤ÈÃí°ÕÅÀ
¶áÇ¯¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¸Í·ú¤Æ¤ÎÊý¤¬¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊë¤é¤·¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ë°Ü¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¡Ä¡Ä¡×¤È¶Ã¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢·úÃÛ»Î¤Ç¤¢¤ê¥Ûー¥à¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Î¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¼¹¹ÔÌò°÷CRO¤ÎÅÄÂ¼·¼¤µ¤ó¤¬¡¢¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¸Í·ú¤Æ¤Ø½»¤ßÂØ¤¨¤ëºÝ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¡Ö5¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê¡×¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¸Í·ú¤Æ¤Ø¡§ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡Ö5¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê¡×
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡ÖÊØÍø¤µ¡×¤ä¡Ö²÷Å¬¤µ¡×¤¬¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ç¤Ï¹©É×¤¬É¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥Í½ÁÛ³°¤ËËÄ¤é¤à¡Ö½é´üÀßÈ÷ÈñÍÑ¡×
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ç¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Í·ú¤Æ¤ÏÉô²°¿ô¤ä³¬¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÉÕ¿ï¤¹¤ëÀßÈ÷Èñ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç2Âæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ç¤Ï4～5ÂæÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤ä¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤â¡Ö¿ô¡×¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Í½»»¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¡ÖÃÇÇ®¡¦µ¤Ì©ÀÇ½¡×¤Îº¹¤È½»ÂðÆâ¤Î²¹ÅÙº¹
Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î½»¸Í¤¬ÃÇÇ®ºà¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ï³°µ¤¤Ë¿¨¤ì¤ëÌÌÀÑ¤¬¹¤¤¤¿¤á¡¢Åß¤ÏÎä¤¨¤ä¤¹¤¯²Æ¤Ï½ë¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë3³¬·ú¤Æ¤Î¾ì¹ç¡¢²Æ¤ÏºÇ¾å³¬¤¬Èó¾ï¤Ë½ë¤¯¡¢Åß¤Ï1³¬¤¬Îä¤¨¹þ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö½»ÂðÆâ¤Î²¹ÅÙº¹¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
£³¡¥¡Ö24»þ´Ö¥´¥ß½Ð¤·¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¸¢¤Î¾Ã¼º
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤¬ºÇ¤âÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£24»þ´Ö¥´¥ß½Ð¤·²Ä¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È°ã¤¤¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ï»ØÄê¤ÎÄ«¤Ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç±¿¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±«¤ÎÆü¤â´¨¤¤Æü¤â³°¤Ø½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¿È¤Ê¤ê¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
£´¡¥¡ÖÀ¸¥´¥ß½èÍý¡×¤ÎÇº¤ß¡Ê¥Ç¥£¥¹¥Ýー¥¶ー¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¥£¥¹¥Ýー¥¶ー¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸¥´¥ß¤Î´ÉÍý¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¾¡¼ê¸ý¤Î³°¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇ¤ä¥«¥é¥¹¡¢¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Ç¤Î¹©É×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥Wi-FiÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÌäÂê
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´¶³Ð¤Ç¥ëー¥¿ー¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢ÅÅÇÈÆñÌ±¤¬È¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÌÚÂ¤3³¬·ú¤Æ¤Ê¤É¤Ï¡¢1³¬¤Ë¥ëー¥¿ー¤òÃÖ¤¯¤È3³¬¤Þ¤ÇÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é¡Ö¥á¥Ã¥·¥åWi-Fi¡×¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Àß·×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ µÕ¤Ë¡Ö¸Í·ú¤Æ¡×¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Í·ú¤Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¡Ö¼«Í³ÅÙ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï´ÉÍýÁÈ¹ç¤Î¥ëー¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·ÊüÂê¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤ò¥²ー¥Þー»ÅÍÍ¤ÎÄ¶¹âÂ®²óÀþ¤Ë°ú¤Ä¾¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¼«Í³¼«ºß¤Ç¤¹¡£ÉÔÊØ¤µ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç²ò·è¤·¡¢À¸³è¤ò¤É¤ó¤É¤óË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤µ¤Ï¸Í·ú¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û¸Í·ú¤Æ¤³¤½¡¢ºÇ½é¤ËÆþ¤ì¤ë¥Ûー¥à¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡ª
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¸Í·ú¤Æ¤Ø°Ü¤ëºÝ¡¢¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤Ê¬¡¢¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¡Ê¾²²¼¤ä²°º¬Î¢¡Ë¡×¤Î¾õÂÖ¤¬²È¤Î¼÷Ì¿¤È°Â¿´¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï´ÉÍý²ñ¼ÒÇ¤¤»¤À¤Ã¤¿¡Ö·úÊª¤Î·ò¹¯´ÉÍý¡×¤â¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤Ã¤«¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¼«Í³¤ÊÊë¤é¤·¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ûー¥à¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö·úÊª¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤Ç°ÂÁ´À¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤²ÈÁª¤Ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
