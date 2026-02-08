無事故無違反でも「ゴールド免許」剥奪？ 更新忘れで「ブルー」に格下げされる意外な理由

ゴールド免許は保険料割引などのメリットがあり多くの人が取得を目指します。

しかし無事故無違反を継続していても、ある手続きをミスするだけでブルー免許になってしまうことがあります。

意外と知られていない「うっかり失効」のリスクと、2025年から始まっている新制度について改めて解説します。

運転免許証の更新時期が近づくと、気になるのが免許の色です。

警察庁の統計によると、2024年の更新者のうち約65％が優良運転者、いわゆるゴールド免許でした。

しかし、その内実はペーパードライバーも多く、日常的に運転する人に限れば比率はさらに下がると推測されます。

貴重なゴールド免許ですが、実は交通違反がなくても、更新手続きのミス一つで失われる可能性があります。

一般的に「ゴールド免許」と呼ばれる優良運転者は、免許更新時の講習時間が短縮されたり、自動車保険料の割引が適用されたりと、多くのメリットがあります。

そのため、日頃から安全運転を心がけ、ゴールド免許の維持を目指しているドライバーは少なくありません。

免許証の帯の色は、更新年の誕生日から41日前を起算日とした過去5年間の経歴によって決定されます。

ゴールド免許を取得するためには、無事故・無違反であることに加え、「継続して免許を受けている期間が5年以上」という条件を満たす必要があります。

そのため、免許を取得してから最初の更新を迎える「初回更新者」や、過去に違反歴があり免許継続期間が短い場合は、たとえ無事故・無違反であってもブルー免許（一般運転者または初回更新者）となります。

ここまでは制度上の仕組みとして知られていますが、ベテランドライバーであっても陥りやすい落とし穴が存在します。

無事故・無違反を続けていたにもかかわらず、ゴールド免許を取得できなくなる理由は？

無事故・無違反を続けていたにもかかわらず、ゴールド免許を取得できなくなる典型的なケースが、いわゆる「うっかり失効」です。

これは、免許更新の期間内に手続きを行わず、免許証を失効させてしまうことを指します。

免許を再取得する場合、原則として「継続して免許を受けている期間」がリセットされてしまうため、これまで積み上げてきた無事故・無違反の期間実績があったとしても、新しい免許証はブルーになってしまうのです。

SNSなどの反響では、「更新期限を過ぎたらゴールドじゃなくなるのを知らなかった」「仕事が忙しくてつい忘れてしまい、青色に戻ってしまった」といった声が聞かれます。

入院や海外旅行、被災など、やむを得ない事情がある場合は救済措置が適用されることもありますが、「仕事が多忙だった」「更新ハガキを見ていなかった」といった個人的な事情は認められません。

この場合、速やかに再取得の手続きを行ったとしても、免許証の色はブルーとなります。

「更新の手紙」が来たら手続きをしましょう

また、2025年3月24日からは、マイナンバーカードと運転免許証が一体化した「マイナ免許証」の運用が始まっています。

マイナ免許証を選択した場合、カードの券面には有効期限や免許の色（区分）が表示されません。

ICチップ内に情報が記録されており、確認するためにはスマートフォンなどで専用アプリを使用し、読み取る必要があります。

一見して自分の免許区分や有効期限が分からないため、これまで以上に更新時期の管理が重要になります。

警察庁によると、マイナ免許証に移行しても更新連絡ハガキは従来通り送付されるとのことですが、引っ越しなどで住所が変わった際に変更手続きを忘れていると、ハガキが届かず失効のリスクが高まります。

※ ※ ※

免許更新は数年に一度のイベントであるため、つい時期を忘れがちです。

ユーザーからは「昔、無事故無違反だったけど、更新忘れてブルー免許になったことがある」、「いまだに更新期限の令和表記がぱっとわからない」「こないだギリギリで更新できた、あぶなかった」といった、期限管理に苦労する声も散見されます。

うっかり失効をしてしまうと、ゴールド免許の資格を失うだけでなく、その状態で運転すれば無免許運転となってしまいます。

住所変更があった際は速やかに警察署などで手続きを行うことや、郵便の転送サービスを活用するなどして、確実に更新ハガキを受け取れる状態にしておくことが大切です。

手元の免許証やアプリで有効期限を再確認し、余裕を持った更新手続きを心がけましょう。