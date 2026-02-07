「もしそうなら運気を下げています」人気占い師が教える「鏡の正しい扱い方」



運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南。



【ぷりあでぃす玲奈】

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと自身のモデル経験から得た知識を活かした美容占いや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「30歳を超えた独身女は全員ファザコン!?」（セブン&アイ出版）

運気に影響を及ぼす「鏡」



みなさんのおうちにも必ずある鏡。何気なく置いている方もいらっしゃると思いますが、ちょっと見直してみてください。



玄関や寝室など「どの部屋のどこに」鏡を置くか、また鏡の形状や「映りこむもの」、さらにはその「映り方」も大切なポイントになります。鏡は映ったものの運気を大きく増幅させる効果がある反面、間違うとその逆の効果に。運の流れを大きく左右する「鏡」を正しく扱うことで運気の流れもコントロールできるのです。

鏡の効果の大きさについて

鏡は風水において強力な開運グッズと考えられています。玄関や寝室などのどこに鏡を置くかは特に大切なポイント。また、円形、長方形、八角形など、鏡の形によって得られる効果が異なります。



鏡はストレスを和らげたり、安らぎをもたらしたり恋愛運や仕事運をあげたりことができるアイテム。 また、住んでいる人にエネルギーを与えたり、悪い気を跳ね飛ばしたりする効果もあります。



実は誰もが置いてしまいがちな場所

