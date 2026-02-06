【冒険家エリオットの千年物語】 6月18日 発売予定（Steam版のみ6月19日） 価格： 【通常版/ダウンロード版】7,480円 【コレクターズエディション】22,990円 【デジタルデラックス版】8,580円 CEROレーティング：B（12歳以上対象） プレイ人数：1人（ローカル2Pプレイにも対応）

スクウェア・エニックスは、6月18日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Windows/Steam用アクションRPG「冒険家エリオットの千年物語」のゲーム情報を公開した。Steam版のみ6月19日発売予定。

本作は、ドット絵と3DCGを融合した「HD-2D」シリーズで初となる完全新作アクションRPG。今回はストーリーやキャラクター、キャラクターのアクションなどの情報が公開された。

キービジュアル

コンセプトとストーリー

【Concept】

物語の舞台は、蛮族のはびこる世界。

その一角に加護の魔法を張り、繁栄を維持してきた「ヒューザー王国」

冒険家エリオットと相棒の妖精フェイは、

ある遺跡の発見をきっかけに、王国から旅立つ。

4つの時代を巡る壮大な冒険は、

やがて千年にわたる宿命と対峙する旅へ――

立ち回り重視のシンプルで歯ごたえのあるアクションと、

妖精のサポートアクションを組み合わせて

未開の地を切り拓き、世界の謎を解き明かそう。

冒険家と妖精と、そしてあなたの物語が描かれる。

【STORY】

千年の時を跨ぐ、4つの時代の物語

冒険家エリオットと相棒の妖精フェイは、

ヒューザー王国の姫「ヒューリア姫」にかかった呪いを解くため、

「時の扉」をくぐり4つの時代を行き来する。

自らの生きる時代「加護の時代」から過去へ、さらに過去へとめぐる旅路――

4つの時代を旅する中で、ある脅威が彼の運命を飲み込んでいく。

エリオットたちの生きる加護の時代

人間たちが滅びかけた再建の時代

魔力で繁栄を極めた魔法の時代

原初の種族が生きる萌芽の時代

World

蛮族がはびこる大陸「フィレビルディア」

物語の舞台は、魔物や蛮族がはびこる世界。人間たちはこの世界の一角に加護の魔法を張り、外敵の脅威を退け、繁栄を保っている。

Age：加護の時代

フィレビルディアの一角にあるヒューザー王国。ヒカルド王によって治められるこの国はヒューリア姫の加護の魔法によって、蛮族の脅威から守られ、人々は平和に暮らすことができている。エリオットはこの「加護の時代」に始まり、「再建の時代」、「魔法の時代」、「萌芽の時代」と4つの時代を巡りながら冒険をする。

Character

エリオット

CV:逢坂 良太

本作の主人公。情に厚く困っている人を放っておけない性格。冒険家として町の人からの依頼を受け、その報酬で生計を立てている。両親はおらず、孤児院の出身。自身が得た報酬の一部を今も孤児院に寄付しており、町に戻ってきたときには子どもたちの面倒を見ている。

フェイ

CV:宮内 月煌

なぜかエリオット以外には姿が見えず、声も聞こえない妖精。冒険のパートナーとして、特殊な魔法を使いエリオットの旅をサポートする。エリオットに出会う前の記憶がはっきりせず大事なことを忘れているような気がしながらも旅を続けている。

ヒューリア

CV:石見 舞菜香

ヒューザー王国の王女。生まれ持った強い魔力で王国を守るため、加護の魔法を発動させている。その為、冒険への憧れはあるが、城から離れることができない。心優しい性格で、誰にでも分け隔てなく公正に接するので、王国民からの人気は高い。

ヒカルド王

CV:子安 武人

ヒューザー王国の国王。責任感が強く、常に国を第一に考える良き為政者。王家に代々伝わる「力に捉われることなかれ」という教えを守り、堅実に国を治めている。加護の魔法で国を守り続けるヒューリアのことを心配している。

カイフリード

CV:諏訪部 順一

剣の腕前もあり、頭も切れるヒューザー王国の大臣。ヒカルド王の保守的な政治やヒューリアの加護の魔法だけに頼る国のあり方を懸念しており、新しい魔法の技術を積極的に取り入れるべきだと考えている。

ユイジーヌ

CV:下野 紘

ヒューザー王国に仕える魔法研究の第一人者。かつては冒険家を志していたが、才能がなく早々にあきらめたようだ。若いながらに王からの信頼を得ており、未知の遺跡の調査に旧知の仲であるエリオットを推薦する。

System：エリオットのアクション

プレーヤーはエリオットを操作し、広大なフィレビルディア大陸を自由に冒険する。道中で手に入る武器を状況に合わせて切り替えながら、蛮族との戦いやダンジョンの探索に挑む。

装備できる武器は一度に2つまで。敵の動きや攻撃を見極め反撃しよう

多くの武器は攻撃ボタンを長押しすることで、通常のアクションとは異なる必殺技を繰り出すことができる

【剣】

剣は振りが速く、左右への攻撃判定もあり、扱いやすい武器。攻撃ボタンを長押しすることで必殺技の斬撃を放つことができる！

【盾】

盾は正面の攻撃は防御できるが、側面や背後からの攻撃は防げないので注意。また、相手の攻撃にタイミングよく盾を構えることで「ジャストガード」が発生する

【弓】

弓の通常攻撃は一発で1本の矢を消費するが、必殺技を使えば1本の消費で複数の矢を扇状に飛ばすことができる

【ブーメラン】

ブーメランは、投げてからエリオットの手元に戻ってくるまでの間、常に攻撃判定があるので、うまく投げれば2回のダメージを与えられる

【爆弾】

爆弾は設置してから時間差で爆発し、敵に大きなダメージをあたえる。また、特定の岩やヒビの入った壁も壊せる

【ハンマー】

ハンマーは振りは遅い代わりに、一撃の威力が高い武器。また、必殺技は振り下ろし攻撃に変化。フィールドの杭を打ち付けることもできる

【槍】

槍は突きを繰り出す正面に強い武器。リーチが長く、敵の間合いの外から攻撃できる。必殺技は突進する移動攻撃

【鎖鎌】

鎖鎌はエリオットの周囲への範囲攻撃と遠距離攻撃が両立したトリッキーな武器。必殺技を当てると敵を引き寄せることもできる

様々なアクションを駆使して、フィールドを隅々まで探索することで、新しいエリアや未発見のダンジョンを見つけることができる。新しいアクションを覚えたら、これまで通ってきた場所にも新しい発見があるかもしれない。

飛び地になっている地形や、地を這う攻撃はジャンプで飛び越えられる

水面に浮かぶ流木程度の障害物なら、潜って通ることもできる

System :フェイのアクション

冒険のパートナーである妖精のフェイは冒険をサポートしてくれる。特殊な魔法を使ってダンジョンのギミックを攻略したり、時には一緒に戦闘をすることも。フェイと協力することが、冒険を進める鍵となる。

フェイは、近くのアイテムを拾ったり、敵への攻撃を少しだけ手伝ってくれる

プレーヤー自身がRスティックで直接操作することもできるが、ローカル2Pプレイで他の人に操作を任せる協力プレイもできる

フェイの魔法

冒険を進めていくと、フェイが新しい魔法を使えるようになる。中にはフェイの魔法がないと進めない仕掛けもあるので、新しい魔法を覚えたら積極的に使ってみよう。

エリオットを加速させる魔法、“シッソー”。フィールドを素早く移動したり、謎解きにも利用できる

フェイのいる場所へエリオットをワープさせることができる魔法、“ワープ”。障害物や攻撃をかわしたり、敵の背後に回り込むなど、使い方は様々

エリオットが体力が0になって倒れてしまっても、フェイの魔法で復活をすることができる。その場で復活し、そのまま冒険を続けられる。

復活の魔法を使うには「ツール（お金）」が必要になる。冒険の進み具合や所持金と相談しながら使おう。

System : 魔石

魔石屋では、魔石の欠片から魔石を生成することができる。手に入れた魔石をセットすると、武器にさまざまな効果を付与することができるので、自分のプレイスタイルに合った魔石の組み合わせで、戦闘を有利に進めよう。魔石の欠片は敵を倒したときのランダムドロップや宝箱などから手に入る。

町の魔石屋では、旅で入手した魔石の欠片で魔石を生成できる。どんな魔石が生成されるかは試してみてからのお楽しみ。武器種を絞って生成することもできる

多くの魔石を生成していくとランクが上がり、レアリティの高い魔石を生成する確率が上がる

それぞれの魔石にはコストが設定されており、総コストの中で自由にセットすることができる。相性の良い魔石の組み合わせを探したり、ダンジョン攻略やボス戦に合わせて調整してみよう。

魔石の組み合わせは常に総コストとの相談となる。魔石屋に大金を払うことで、魔石箱を拡張し総コストを増やすこともできる。

剣の魔石

剣と盾のカスタマイズができる。盾の守りを固めたり、逆にリスクを取って強力な反撃を狙う武器にすることができる。

剣で攻撃をした後、全方向をガードする盾を展開できる魔石。更に、ガード成功時の攻撃を強化する魔石と組み合わせれば、乱戦を切り抜ける攻防一体の組み合わせとなる

盾をあえて酷使し、一定時間使用不可にする代わりに、その間飛ぶ斬撃を連射できるようになる魔石も。ピンチになるほど逆転を狙えるプレーヤーの力量が試されるカスタマイズ

槍の魔石

リーチの長さをさらに伸ばして間合いの外から急襲したり、装備しているもうひとつの武器と組み合わせて真価を発揮するようなカスタマイズもできる。

槍を振った後の数秒間、装備しているもうひとつの武器が強化されるユニークな魔石も多い。いろんな武器との相性を試してみよう

必殺技の距離をさらに延長したり、突進中のダメージを無効する魔石を装備すれば、敵陣の切り込みはお手の物。必殺技のチャージ時間を短くする魔石を組み合わせれば敵陣への特攻から離脱までスムーズに

先行体験版 フィードバック

Nintendo Switch 2で配信された先行体験版のプレイ後アンケートの結果を受け、製品版の調整が行なわれる。

移動速度の上昇

先行体験版における「移動速度アップ」のアクセサリーを装備した状態と同じ移動速度をデフォルトにすることで、装備枠を使うことなく、フィールド探索や攻撃の回避がしやすくなる。

武器ごとの魔石箱を追加

魔石の装備コストを武器ごとに分けてセットすることができるようになった。各武器ごとにコストを食い合うことなくカスタマイズを楽しめる。

新たな難易度の追加

ゲームの難易度をより細分化し、「イージー」、「ノーマル」、「ハード」、「ベリーハード」の4つの難易度が用意された。

ユーザビリティの向上

ボタン1つでのマップを表示する機能やエリオットの装備や魔石、フェイの魔法をスムーズに変更できるようになる機能等、快適なゲームプレイのための調整が行なわれた。

その他詳細は、公式サイトで確認できる。

デジタルデラックスエディションとコレクターズエディションの内容を紹介

デジタルデラックスエディション

デジタルデラックスエディションには、「冒険家エリオットの千年物語」ゲーム本編に加え、冒険を彩るアクセサリが同梱される。

ゲーム本編（ダウンロード版）

特別なエフェクトも楽しめるアクセサリセット（「妖精のバングル」、「桜花のアンクレット」、「ローゼルリング」）

スクウェア・エニックス e-Store限定販売 コレクターズエディション（数量限定）

【内容】

・ゲーム本編

・デジタルデラックスアップグレード

・フェイと時の扉の置時計

・Original Soundtrack

ダウンロード版予約特典／パッケージ版早期購入特典

ダウンロード版予約特典およびパッケージ版早期購入特典は、物語の序盤を有利に進められるゲーム内アイテムセット。

【エリオット旅立ちパック】

・アクセサリ「旅立ちのブローチ」

敵がツール(ゲーム内通貨)と「魔石の欠片」を落とす確率が少し上昇

・魔石「剣の魔石（攻撃力上昇）」

セーブデータ連動キャンペーン

「冒険家エリオットの千年物語」をプレイするゲーム機本体に下記のゲームのセーブデータがあれば、ゲーム内アイテムを入手できる。

・「オクトパストラベラー0」

・「ドラゴンクエストI&II」

・「ブレイブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター」

・「バリアスデイライフ」

・「トライアングルストラテジー」

