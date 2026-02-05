スマートフォン（スマホ）アクセサリーなどを扱うHamee（ハミィ、神奈川県小田原市）は、「iFace（アイフェイス）」ブランドから、アウトドアブランド「NANGA（ナンガ）」コラボレーションモデルのスマートフォンアクセサリー2種を、2026年2月6日に全国のNANGA取扱店および通販サイト「NANGA ONLINE SHOP」で発売する。

「NANGA」ロゴを施したスタイリッシュなデザイン

「iFace」と「NANGA」コラボレーション第2弾は、MagSafe対応の「カードウォレット」と「Grip Holder」が登場。いずれも、「NANGA」ロゴを施したスタイリッシュなデザインを採用する。

「NANGA×iFace LOGO CARD WALLET」は、マグネットを内蔵し、iPhoneの背面やMagSafe対応ケースに装着可能。磁気・電波遮断シートとカード収納用ポケットを備え、クレジットカードなども安心して収納できる。このほかミニポケットも装備している。

価格は6050円（税込）。

「NANGA×iFace LOGO GRIP HOLDER」は、繰り返し付け外しが可能なマグネット式。手触りの良いマット加工を施し、強いグリップ力でスマホの落下を防止する。

スタンド部分を立ち上げやすい「イージーポップアップ機能」を備え、ポップアップ時は横置きのスマホスタンドになるほか、手袋を着用したままでも使用できる。

価格は5830円（同）。