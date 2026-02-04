日本サッカー協会が2035年アジア杯開催地に正式立候補!! 豪州、韓国、クウェートとの争いに
アジアサッカー連盟(AFC)は4日、2035年のAFCアジアカップ開催地に日本サッカー協会(JFA)が立候補したと明らかにした。開催が実現すれば、1992年大会以来43年ぶり2度目となる。
AFCによるとすでに昨年12月31日で入札を締め切っており、4か国が立候補を表明。日本の他、オーストラリア、韓国、クウェートが手を挙げた。昨年秋には一時、韓国メディアから日韓共催案が挙がっていたが、いずれも単独開催での立候補となった。
そのうちオーストラリア、韓国、クウェートは一つ前の2031年大会の開催地にも立候補しており、この開催地選定も日本の動きに影響が出るとみられる。31年大会にはインド、インドネシア、中央アジア3か国(キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン共催)も入札を行っている。
AFCは今後、あらかじめ設定されたスケジュールや規則、評価プロセスに基づき、各協会からの書類提出を調整するため、各協会との協議を行う。
▼2031年立候補
オーストラリア
インド
インドネシア
韓国
クウェート
中央アジア3か国(キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン共催)
▼2035年立候補
日本
オーストラリア
韓国
クウェート
AFCによるとすでに昨年12月31日で入札を締め切っており、4か国が立候補を表明。日本の他、オーストラリア、韓国、クウェートが手を挙げた。昨年秋には一時、韓国メディアから日韓共催案が挙がっていたが、いずれも単独開催での立候補となった。
AFCは今後、あらかじめ設定されたスケジュールや規則、評価プロセスに基づき、各協会からの書類提出を調整するため、各協会との協議を行う。
▼2031年立候補
オーストラリア
インド
インドネシア
韓国
クウェート
中央アジア3か国(キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン共催)
▼2035年立候補
日本
オーストラリア
韓国
クウェート