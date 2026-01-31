この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が歴史法則を読み解く！『世界がひっくり返る。中国が次のステージに進む可能性を解説します』

実業家のマイキー佐野氏が、自身のYouTubeチャンネルで『世界がひっくり返る。中国が次のステージに進む可能性を解説します【マイキー佐野 経済学】』と題した動画を公開した。中国がアメリカに対し「我々の技術をパクるな」と警告したニュースを起点に、経済発展の段階がどこまで進んだのかを冷静に読み解いている。



動画の冒頭で取り上げられるのは、中国が米国のハイテク企業に向けて放った強い言葉である。これまで模倣の側にいたと見られがちな中国が、逆に「盗むな」と主張する姿勢は、多くの人に違和感を与えた。しかし佐野氏は、この発言を感情論ではなく、経済史の流れの中に置いて解釈する必要があると指摘する。



象徴的な事例として語られるのが、Metaによる中国発AIスタートアップの買収である。設立から間もない企業が高い評価を受けた事実そのものが、中国の技術力が短期間で蓄積されてきたことを示しているという。買収後に企業拠点が中国外へ移される動きも含め、中国側が人材や知的資産の流出に神経を尖らせる背景が浮かび上がる。



佐野氏は、こうした変化を説明する理論として、覇権国の行動原理「はしご外し理論（Kicking Away the Ladder）」を挙げる。発展途上の段階では他国の技術を取り込み成長し、一定水準に達すると今度は自国の技術を守る側に回るという構造である。アメリカや日本も、かつて同じ道を歩んできたとされる。



動画内では、日本の製造業の歴史も引き合いに出される。初期の国産車が欧米技術の組み合わせから生まれた事例は、模倣が単なるコピーではなく、学習の過程だったことを示す象徴だと語られる。重要なのは、外部技術を理解し、応用できる吸収能力であり、それが次の段階への土台になるという視点である。



中国の「パクるな」という主張は、模倣者から保護者へ移行しつつある兆候として見ると、一貫した意味を持つ。動画では、この転換が歴史的に繰り返されてきた現象である点が強調され、現在の中国がどの位置にいるのかを考える材料が提示されている。議論の全体像や具体的な論理展開は、動画を通して確認すると理解が深まる構成となっている。国際経済の構造変化を俯瞰したい読者にとって、中国の立ち位置を歴史的文脈で整理する手がかりを与える内容だ。