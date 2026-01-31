フォークシンガー松山千春（70）が30日、ニッポン放送特番「松山千春のオールナイトニッポンGOLD〜デビュー50周年スペシャル〜」（金曜午後10時）に生出演。

同郷北海道の後輩俳優、大泉洋（52）に対し、苦言を呈した。

大泉はNHK「SONGS」に「責任者」という立場で進行を担当。26日深夜放送回ではゲストとしてシンガー・ソングライターの小椋佳（82）が出演していた。 松山は「大泉洋がやってる『SONGS』という番組を見てました。ゲストは小椋佳。私の大好きな小椋佳さんが出てました」と前置きした上で「大泉洋の態度が気にくわなかった」と切り出した。

「我々にとっては小椋佳は天才のような、銀行マンでありながら、歌を歌い出して。もう年も年ですからね。小椋佳に対して、態度がデカかった。『自分も歌ってます』とか。お前のは歌じゃないよ、バカ。小椋佳と一緒にするんじゃないよ。何勘違いしてるんだ」と強い言葉で訴えた。

続けて「つくづく同じ北海道人として、バカなやつだなと。やっぱり、相手をよく知っておかないと。自分が何を言ってるのか。どんなことをしゃべってるのか。よく考えた方がいいぞ」と投げかけた。

さらに「NHKの番組だからと言って、我々が何でも『ハイハイ』って答えるわけじゃないんだぞ。バカタレが。お前が実力があって、小椋佳に対していろんなこと言うなら、俺も納得するよ。どれほど歌の力があるんだよ？ あんまり調子に乗ってたら、いけないと思いますよ」と言葉を選ぶようにして語った。

松山は自身の冠ラジオ「松山千春 ON THE RADIO」（FM NACK5）内でも「天才だと思う」と小椋を絶賛している。