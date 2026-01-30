2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』に中井友望が出演することが発表された。

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう1人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じる。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

連続テレビ小説初出演となる中井が演じるのは、養成所の同窓生・東雲ゆき。子爵の娘で、ナイチンゲールに強い憧れを持って女学校から転入してくる。おっとりしているが、危なっかしいほどのピュアさを持つキャラクターだ。

中井友望（東雲ゆき役）コメント●『風、薫る』出演への意気込みこの度『風、薫る』に参加できること、ほんとうにうれしい気持ちでいっぱいです。私が演じる東雲ゆきは、ナイチンゲールに強い憧れを持つ女の子です。オタク的な少し痛い一面もありながら、それ故の純粋さを持って自分の志を大切にできる女の子だと感じています。ゆきの人生の中で看護という道がどのように開かれてゆくのか、しっかりと身をもって体感したいなと思っています。看護学校1期生のみなさんと、お芝居をしながら学びゆく日々が楽しみです。

●連続テレビ小説への出演朝ドラは、俳優を志したときからずっと変わらず持ち続けてきた大きな夢でした。なので今回の出演を聞いたときは、驚きとうれしさといろいろな感情が昂る想いでした。毎朝スッと日常の中に流れ込んでくるような、それでいてそこに当たり前にあるもの、今回のタイトルは朝ドラを象徴するような言葉な気がしています。

●看護との接点・思い出看護もまさしくそうで、衣食住と隣り合わせで生活の中に当たり前にあるもの、として育ってきました。しかし今回実際に看護という仕事に少しずつ触れていく中で、「これらが当たり前の仕事でなくてはならない」、そういう思いを持ってやってきてくれた人たちによって積み重ねられた当たり前、なのだと、改めて有り難みを痛感しています。私もそれを伝える側に少しでもなれればと思います。（文＝リアルサウンド編集部）