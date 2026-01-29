東京ディズニーランド『シュガー・ラッシュ』の新アトラクションが2027年春に開業へ！
オリエンタルランドは、東京ディズニーランドに誕生予定の映画『シュガー・ラッシュ』の世界を舞台とした新規アトラクションの開業が2026年度以降予定だったが2027年春に更新された。
【動画】ヴァネロペが想像した“お菓子でできた世界”がテーマ！ 「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」の様子
■トゥモローランドに誕生
東京ディズニーランドのトゥモローランドに登場予定なのは、映画『シュガー・ラッシュ』の世界を舞台に、ゲストがキャンディ大王がつくりだした不具合「シュガーバグ」によって破壊されそうになっているお菓子の国のレース・ゲーム“シュガー・ラッシュ”の世界を救うべく、映画に登場するおなじみのキャラクターであるラルフやヴァネロペたちと力を合わせ、シュガーバグをクッキーやケーキといった元のかわいいお菓子の姿に戻していくアトラクション。
現在開業を目指し開発工事を進行。本アトラクション誕生後は、トゥモローランドのリニューアルにより、パークの体験価値を更に高めていくという。
ちなみに、東京ディズニーランドでは、4月9日（木）〜6月30日（火）の間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として、「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」の開催を予定。新アトラクションの開業を前に、東京ディズニーランドがヴァネロペが思い描いたスウィーツの世界に包まれる。
