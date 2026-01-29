この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Metel珈琲」が、「実際使ってる珈琲器具、Amazonスマイルセールで安くなってる！」と題した動画を公開。動画では、出演者のメグさんが実際に愛用しているコーヒー器具の中から、Amazonの「スマイルセール」でお得に購入できるアイテムを厳選して紹介している。

動画の冒頭でメグ氏は、2026年2月2日まで開催されているAmazonスマイルセールに言及。特に「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを忘れないよう視聴者に呼びかけた。今回紹介するのは、メグ氏が普段から使用している器具の中でも特におすすめのものだという。

まず最初に紹介されたのは、キャンピングムーンの「ソロドリッパー」。セールで1703円になっている本製品について、「これめっちゃいいんですよね」と絶賛。アウトドアだけでなく「家で使うにもすごく美味しく入るドリッパー」だとし、「両方に使えるっていう意味ではめちゃくちゃいいドリッパーだと思ってます」とその万能性を高く評価した。

続いて、OXOの「コールドブリュー」と「クイック濃縮コーヒー」を紹介。2つの濃縮コーヒーメーカーを比較し、「濃縮コーヒーとして比べたら私はコールドブリューの方が好きなんです」と味の好みを明かす一方、クイック濃縮コーヒーメーカーの手軽さも「楽でしたね」と評価した。

その他にも、定番のメリタ「プレミアムフィルター」やボダムのフレンチプレス、そして「絶対これは欠かせない」と語るBelleLifeの電動コーヒーミルなど、多数の愛用品がセール価格になっていることを紹介した。

今回の動画は、単なるセール情報の紹介にとどまらず、コーヒーのプロがどのような基準で器具を選び、日常的に使っているのかがわかる内容となっている。セールを機に、自分のコーヒーライフに最適なアイテムを見つけるための、実践的なヒントが得られるだろう。

YouTubeの動画内容

00:04

Amazonスマイルセール開催中！
00:51

【イチオシ】家でも外でも使える万能ドリッパー
01:39:00

定番から変わり種まで。セール対象ドリッパー＆パーコレーター
02:34

手軽さか、味か。OXOの濃縮コーヒーメーカー比較
04:48

プロが愛用する手挽き＆電動コーヒーミルはこれ！

関連記事

「このサイズ感がいい」ダイソーの550円キャンプギアケースで“外コーヒー”一式がすっきり収まる

「このサイズ感がいい」ダイソーの550円キャンプギアケースで“外コーヒー”一式がすっきり収まる

 コーヒー器具『カフェプッシュ』を本音レビュー　「管理がしやすく、あっさり美味しい」

コーヒー器具『カフェプッシュ』を本音レビュー　「管理がしやすく、あっさり美味しい」

 コーヒー店主が絶賛！新型ドリッパーNEOの抽出は『期待以上』

コーヒー店主が絶賛！新型ドリッパーNEOの抽出は『期待以上』
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

Metel珈琲_icon

Metel珈琲

YouTube チャンネル登録者数 1.16万人 1605 本の動画
京都府 舞鶴市でのんびり楽しくオープンしている、自家焙煎珈琲豆のお店「Metel 珈琲（メーテルコーヒー）」です。お店を開けた日に、動画を更新しています。コーヒーのことはそのとき興味を持ったものを「公開実験」して楽しんでいます。使ってる機材のこと、自分が楽しいと思うことを楽しく実行中です。
youtube.com/channel/UCmdT7GJj0sjbxudoovVKKWQ YouTube