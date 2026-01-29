この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「Metel珈琲」が、「実際使ってる珈琲器具、Amazonスマイルセールで安くなってる！」と題した動画を公開。動画では、出演者のメグさんが実際に愛用しているコーヒー器具の中から、Amazonの「スマイルセール」でお得に購入できるアイテムを厳選して紹介している。



動画の冒頭でメグ氏は、2026年2月2日まで開催されているAmazonスマイルセールに言及。特に「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを忘れないよう視聴者に呼びかけた。今回紹介するのは、メグ氏が普段から使用している器具の中でも特におすすめのものだという。



まず最初に紹介されたのは、キャンピングムーンの「ソロドリッパー」。セールで1703円になっている本製品について、「これめっちゃいいんですよね」と絶賛。アウトドアだけでなく「家で使うにもすごく美味しく入るドリッパー」だとし、「両方に使えるっていう意味ではめちゃくちゃいいドリッパーだと思ってます」とその万能性を高く評価した。



続いて、OXOの「コールドブリュー」と「クイック濃縮コーヒー」を紹介。2つの濃縮コーヒーメーカーを比較し、「濃縮コーヒーとして比べたら私はコールドブリューの方が好きなんです」と味の好みを明かす一方、クイック濃縮コーヒーメーカーの手軽さも「楽でしたね」と評価した。



その他にも、定番のメリタ「プレミアムフィルター」やボダムのフレンチプレス、そして「絶対これは欠かせない」と語るBelleLifeの電動コーヒーミルなど、多数の愛用品がセール価格になっていることを紹介した。



今回の動画は、単なるセール情報の紹介にとどまらず、コーヒーのプロがどのような基準で器具を選び、日常的に使っているのかがわかる内容となっている。セールを機に、自分のコーヒーライフに最適なアイテムを見つけるための、実践的なヒントが得られるだろう。