「慢性疲労症候群（CFS）」という極度に強い疲労感が続く病気を患った佐藤まゆ子さん。仕事も退職を余儀なくされ、福祉や障害年金を頼りにするも当時は病気が一般に認知されておらず、「そんな病気で年金をもらえると思われては困ります！」と怒られたことも。発症から19年に及ぶ「見えない病気」との闘いについて伺いました。

【写真】車椅子で講演会などに登壇し、病気の理解を広げる佐藤さんの現在（全9枚）

障害年金の申請をしたら30分も説教をされて

2016年医療講演会にて登壇した佐藤さん

── 半年以上、極度の疲労や倦怠感が続き、仕事を退職せざるをえなくなった佐藤さん。いくつもの病院を受診するも病名がわからず、「慢性疲労症候群（CFS）」と確定診断がついたのは、病気を発症して4年経った2011年4月でした。

医師から「この先5年から10年は療養生活になる可能性が高く、就労は当分厳しい」と言われ、まずは福祉や保険などについて調べられたそうですね。

佐藤さん：診断を受けた病院のソーシャルワーカーに相談すると、事例が少ないのか「慢性疲労症候群は相談の対象外です」と言われました。区役所と年金事務所に「障害年金の申請をしたい」と言うと、「そんな病気はありません」「そんな病気で年金をもらえると思われては困ります！」と30分説教を受けてしまって。

── 今よりもさらに「慢性疲労症候群」が世間に知られていなかったことで、ご苦労されたことも多かったのかと思います。仕事も退職を余儀なくされましたが、家ではどのように過ごしていましたか？

佐藤さん：病気になる前から母と2人で暮らしていますが、私の体を考慮して母が家事をしてくれるようになりました。でも、障害年金や申請の準備は自分でやらなければならず、療養どころではなかったですね。

その後、CFSの患者団体の方と知り合うことができて、その方から社労士の連絡先を聞き、障害年金の申請代行をお願いしました。2012年3月に障害者年金受給の認定を受け、長距離の歩行がさらに厳しくなっていたので、電動車椅子を使うことになりました。

── 2014年12月には佐藤さんの闘病の様子がテレビ番組で紹介されるなど、CFSの当事者として発信もされていきます。

佐藤さん：病気を発症する前は、人材紹介会社の社会人向けキャリアスクールの企画や運営、営業もしていたし、もともとアクティブな性格なんです。患者団体を新たに作って病気の後援会を主催したり、みずから登壇したり。CFSも徐々に注目してもらえるようになりました。

しかし、作業が増えたことで2017年に急激に体調が悪化。1か月ほど寝込むことになって、その後も回復の兆しが見えなかったので、患者団体を解散し、啓発活動もすべて休止しました。関係者や支援してくださった方々には、今でも申し訳なく思っています。

人と気軽にコミュニケーションをとることも難しく

2014年会社員時代の同僚、受講者と久々に再会した日

── その後、2019年ころには体調が上向きになった時期があったそうですね。

佐藤さん：一時期はよくなりました。でも、コロナに感染してしまったり、蕁麻疹の発症や関節痛、甲状腺の病気に罹患したりと、定期的に通院しています。

その後も体調が安定したり、崩れたりと波はありますが、2025年の夏以降はなんとなく落ち着いている日が多いです。

ただ、一緒に暮らしている母が79歳と高齢ですし、家事の負担も出てきたようです。この先を考えて、数年以内にヘルパーさんを入れることを視野に入れてはいます。

発症から19年経った今、思うこと

── 改めて2007年に慢性疲労症候群を発症して19年。病気発症から今まで振り返ってどんなことを思いますか？

佐藤さん：もちろん大変なことはありましたが、ずっとお会いしていなかった方から活動支援や寄付をしていただいたり、たくさんの方々に診療体制の改善の署名をしていただき、人の暖かさを感じることができました。

初期症状から診断名がつくまで4年かかっているので、もっと早く診断名がついていれば、もっと早く処置がされていれば…と思ったとしても、当時は今以上にまったくと言っていいほどCFSが知られていなかったし、私がこんな状態になるとは誰も予想ができなかったと思います。

いっぽうで誰にも病気を理解されないまま、社会と断絶されてしまった時期があります。幸いメンタルは安定していた方だとは思いますが、それでも気持ちの持って行き場がなくて、ツラく、悲しかったのもたしかです。

また、急激な体調の悪化によって、途中で疾患啓発活動を中止してしまいました。今後は少しでも社会で役割を持っていけたらと思っていますし、金銭的不安を減らして希望を持って生きられたらとも思っています。ただ、この先も急にダウンする可能性はありますし、今後どういう形で社会と関わっていくのか模索しています。

取材・文：松永怜 写真：佐藤まゆ子