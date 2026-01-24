【2026年最新版】冬ディズニーで何度でも飲みたい！推しホットドリンク4つ《編集部レポ》

2026年1月から3月の東京ディズニーリゾートは、ワクワクするスペシャルイベントを開催中。東京ディズニーランドでは「ディズニー・パルパルーザ"ミニーのファンダーランド"」を、東京ディズニーシーでは「ディズニーストーリービヨンド」や新規ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」が楽しめます。

心ときめく楽しい空間が広がる東京ディズニーリゾートですが、1日中パークで遊ぶとなると、寒さが身にしみる......。そんなときに欲しくなるのが、ホットドリンクですよね。

体を温めるホットドリンクは、東京ディズニーシーと東京ディズニーランドでも数多く販売されています。

今回は、その中から記者が実際に飲んでみて「これは何度でも飲みたい！」と思ったホットドリンクを厳選して4つ紹介します。

「ミニーのファンダーランド」限定ホットドリンクも

東京ディズニーランドで飲めるドリンク

・ホットベリードリンク

きゅんと甘酸っぱい、ラズベリーシロップをベースにしたホットドリンクです。トッピングされたドライストロベリーがアクセントになっています。

カップはポップで可愛いミニーマウスがデザインされていて、「ディズニー・パルパルーザ"ミニーのファンダーランド"」をより満喫できます。

価格は700円。

「ザ・ガゼーボ（アドベンチャーランド）」「トルバドールタバン（ファンタジーランド）」「プラズマ・レイズ・ダイナー（トゥモローランド）」で、3月8日まで販売しています。

・ホットフルーツティー（オレンジ＆ベリー）

あたたかい紅茶に、オレンジとベリーの爽やかな酸味と甘みが楽しめるドリンクです。

フルーツはシロップ漬けになっているようで、提供時にキャストから「よく混ぜてお飲みください」と案内を受けました。ゴロッとした果肉入りで贅沢感もばっちりです。

価格は600円。3月31日まで「キャプテンフックスギャレー（ファンタジーランド）」で購入できます。

東京ディズニーシーで飲めるドリンク

・ピスタチオとストロベリーのカフェモカ

「ディズニーストーリービヨンド」のスペシャルメニューのホットドリンクです。

甘さ控えめのカフェモカに、ドライストロベリーとピスタチオがトッピングされています。

カフェモカに棒付きのチョコを溶かすとやさしい甘さが広がり、ドリンクの温かみもあって心がやすらぎます。

もちろんチョコはそのまま食べても楽しめますよ。

価格は850円。3月19日まで「ゴンドリエ・スナック（メディテレーニアンハーバー）」で販売しています。

・コーンチャウダー、クルトン添え

ミッキーシェイプのクルトンが添えられたコーンチャウダーです。コーンがたっぷり入ったやさしい味わいは、子どもから大人まで多くの人が好きな味。

最後までコーンの食感も楽しめるので、満足感もばっちりです。

価格は420円。「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ（メディテレーニアンハーバー）」で販売中です。

寒さが気になる1月から3月にパークを訪れる予定の人は、あらかじめ飲んでおきたいホットドリンクもチェックしておくと良いですよ。

（Ｃ）Disney

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ