¡ã¿Þ¡¹¤·¤¤¤ª´ê¤¤¡ä¸µÉ×¤¬»Ò¤É¤â¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿¡£¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ËÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª
Î¥º§¸å¤Ë¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤Á¾å¤¬¤ë¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ëÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆþ³ØµÇ°¤È¼·¸Þ»°¤Î¼Ì¿¿¥Ç¡¼¥¿¶¦Í¤ò½ä¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØÈñÍÑÉéÃ´¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¸µÉ×¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ê¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù
»Ò¤É¤â¤¬Î¥º§¸å¤Ë¾®³Ø¹»Æþ³Ø¡¦¼·¸Þ»°¤ò·Þ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÌó5Ëü±ß¤ò¤«¤±¤ÆµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µÉ×¤Ë¤Ï»öÁ°¤ËÈñÍÑ¤Î°ìÉô¡Ê1Ëü±ß¡ËÉéÃ´¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¥Ç¡¼¥¿¶¦Í¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸µÉ×¤ÏµñÈÝ¡£¤·¤«¤·»£±Æ¸å¤Ë¡ÖÁ´Éô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÌµ½þ¤Ç¤ÎÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÍÜ°éÈñ¤Î³Û¤â¾¯¤Ê¤¤¤¦¤¨¤ËÆþ³Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¸µÉ×¤¬¡¢ÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¤Ê¤¤¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¸µÉ×¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡©¡×¤ÈÈóÆñ¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ê¢¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑÌó5Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÉô¤À¤±¤Ç¤âÉéÃ´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸µÉ×¤Ë»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸µÉ×¤Ï°ìÅÙ¤ÏµñÈÝ¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢»£±Æ¸å¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡ÖÁ´Éô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â·ãÅÜ¡£¸µÉ×¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¡Ö¿Þ¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¥±¥Á¡×¤ÈÈóÆñ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¿Þ¡¹¤·¤¯¤Æ¥±¥Á¤ÊÃË¤À¤Ê¤¢¡£¤³¤ì¤À¤«¤éºÊ»Ò¤ËÂÇ¤Á¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡Ù
¡Ø¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç¤ª¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡£¡Ö¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤ª¶âÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¤µ¡Ù
¡Ø¤¿¤·¤«¤Ë¥Ç¡¼¥¿ÅÏ¤¹¤Î¤Ï¥¿¥À¤À¤±¤É¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤â¤ó¤Í¡¢ÌµÎÁ¤ÇÅÏ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¸ü¤«¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡Ù
¸µÉ×¤Î¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤ª¶â¤¬¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï¡¢°ì¸«¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÅÜ¤ê¤Îº¬¸»¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬ÌµÎÁ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤·¤¿¸µÇÛ¶ö¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÐ²Á¤Ê¤·¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµá¤á¤ë»ÑÀª¤¬Í¾·×¤Ë¿Þ¡¹¤·¤¤¤È±Ç¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ª¶â¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï
º£²ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸µÉ×¤ÎÍÜ°é¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÎÇö¤µ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µÉ×¤«¤é¤ÎÍÜ°éÈñ¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë»»ÄêÉ½¤Î´ð½à¤ò¾¯¤·²¼²ó¤ë³Û¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£Æþ³Ø¤ä¼·¸Þ»°¤Ë´Ø¤¹¤ë¶âÁ¬Åª¤Ê¤ª½Ë¤¤¤ä¶¨ÎÏ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¸µÉ×¤Î¡Ö¶â¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÀáÌÜ¤ÎµÇ°ÈñÍÑ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤ä¤«¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÇÈñÍÑ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¡©¡¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Ù
¡Ø¤Þ¤È¤â¤ÊÉã¿Æ¤Ê¤é¡ÖÆþ³Ø½àÈ÷¤Ë¡×¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡£¶â¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¬¥Ç¡¼¥¿¤è¤³¤»¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Ù
¡ØÉã¿Æ¤Î¤¯¤»¤Ë¤ª½Ë¤¤¿´¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¼Ì¿¿¤À¤±Íß¤·¤¤¤Ã¤Æ¸ü¤«¤Þ¤·¤¤¤ï¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÇÇ±½Ð¤·¤¿ÈñÍÑ¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¡¢²¿¤Ò¤È¤Ä¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸µÉ×¤¬Ìµ½þ¤Çµá¤á¤ë»ÑÀª¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÍ×µá¤ò¡Ö´è¤Ê¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤¬¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¼ºË¾¤ÈÅÜ¤ê¤òÁýÉý¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸µÉ×¤Ï¤â¤¦Â¾¿Í¡£²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ËÍ¥¤·¤µ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿·ëÏÀ¤Ï¡ÖÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¤Ê¤¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Ìµ½þ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÎäÀÅ¤«¤Äµ£Á³¤È¤·¤¿³ä¤êÀÚ¤ê¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤³¤½¥Ç¡¼¥¿¤ò2Ëç¤À¤±Á÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¿Þ¡¹¤·¤¤Í×µá¤òÂ³¤±¤ë¸µÉ×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø»ä¤Ê¤éÁ÷¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ª½Ë¤¤¤â¤Ê¤¤¡¢ÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÌµÎÁ¤Ç¼Ì¿¿¤ò¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¡Ù
¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¸ò¾Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤ë¤Î¡©¡¡Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤ª¿Í¹¥¤·¤Ê¤Î¡©¡¡¡Ö¤ª¶â¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤éÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ù
¡Ø¡Ö¸µÉ×¡×¤Î¸ª½ñ¤¤âÉ¬Í×¤Ê¤¯¤¿¤À¤ÎÂ¾¿Í¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤«¤È¡£¤¿¤À¤ÎÂ¾¿Í¤Ë¼Ì¿¿¤ÏÁ÷¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡Ù
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Î¥º§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤ÏÂ¾¿Í¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»Ò¤É¤â¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍÜ°éÈñ¤Î¼è¤ê·è¤á°Ê³°¤Î½ÐÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µºÊ¤Ç¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ìµ½þ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëµÁÌ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Ï¶¯¸Ç¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÌµÍÑ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¿ÆÀÚ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢¸µÉ×¤«¤é¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æµ¤Ê¬¤ò³²¤·¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¸µÉ×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ìµ½þ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¢¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª½Ë¤¤¤´¤È¤äµÇ°¹Ô»ö¤Ê¤É¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼Ì¿¿¥Ç¡¼¥¿¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½ñÌÌ¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÌÀ³Î¤Ë¼è¤ê·è¤á¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£