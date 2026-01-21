「日経225オプション」2月限コール手口情報（21日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 111( 111)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
BNPパリバ証券 19( 19)
JPモルガン証券 13( 13)
SBI証券 10( 8)
松井証券 2( 2)
野村証券 200( 0)
◯5万3375円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 318( 118)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
BNPパリバ証券 19( 19)
ビーオブエー証券 10( 10)
SBI証券 12( 6)
楽天証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
野村証券 200( 0)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 113( 13)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 52( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
バークレイズ証券 50( 0)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
野村証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
インタラクティブ証券 6( 6)
SBI証券 8( 4)
楽天証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
