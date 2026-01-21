　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万3750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　 200(　　 0)


◯5万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 111(　 111)
ソシエテジェネラル証券　　　　　19(　　19)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　19(　　19)
JPモルガン証券　　　　　　　　　13(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
野村証券　　　　　　　　　　　 200(　　 0)


◯5万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万3125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯5万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 318(　 118)
ソシエテジェネラル証券　　　　　28(　　28)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　19(　　19)
ビーオブエー証券　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　 200(　　 0)


◯5万2875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 113(　　13)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　52(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　　50(　　 0)


◯5万2625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　48(　　48)
野村証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
インタラクティブ証券　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース