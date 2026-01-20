ÎÐÃ«¡¦Çú¹ë¡¦¹ì¤È°ì½ï¤Ë½ÂÃ«¤Î³¹¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡ª¡©¡¡ÅìµÞ¡ß¥Ò¥í¥¢¥«¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥³¥é¥Ü¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤¹¤®¡Ú1¡¿15¡Á4¡¿30¡Û
2025Ç¯12·î¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Æ´°·ë¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ä¤¯¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ The Animation 10th Anniversary¡×¤¬26Ç¯4·î¤«¤éËÜ³Ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³°ÅÁ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡Ù¤Ï¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬1·î¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À"¥Ò¥í¥¢¥«Ç®"¤ÏÎä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¾ÜºÙ
¤½¤·¤Æ1·î15Æü¡Á4·î30Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÅìµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤¬¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤òÃæ¿´¤Ë½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö½ÂÃ«¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡£½ÂÃ«¤Î¤Þ¤Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ä¥Ð¥¹¡¢Å´Æ»¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö½ÂÃ«¥¨¥¯¥»¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¡×¤Ç¤Ï1·î15Æü¡Á4·î30Æü¤Î´ü´Ö¡¢"¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Îµ°À×¤òÂÎ´¶¤¹¤ë"¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡ÖHOTEL PLUS ULTRA¡×¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¤äÆÃÊÌ¤Ê½ÉÇñÆÃÅµ¤òÍÑ°Õ¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë5³¬¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥¨¥¹¥¿¥·¥ª¥ó ¥«¥Õ¥§¡×¡¢25³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¢ ¥Ó¥¨¥ó¥È¡×¡¢Æ±ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡Ö½ÜºÌ¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
1·î16Æü¡Á4·î30Æü¤Î¿åÍË¡ÁÆüÍË¤ª¤è¤Ó½ËÆü¤Ë¤Ï¡¢²°º¬¤Î¤Ê¤¤2³¬·ú¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×¥Ð¥¹¡ÖSHIBUYA STREET RIDE¡×¤â¡¢¥Ò¥í¥¢¥«»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾è¼ÖÆÃÅµ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ï¿¤ê²¼¤í¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¡£É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÎÐÃ«¡¦Çú¹ë¡¦¹ì¤È°ì½ï¤Ë½ÂÃ«¤Î³¹¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ê´Ñ¸÷¡Ë¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
ÅìµÞ¤Ç½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤â
2·î3Æü¡Á4·î6Æü¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ÈÅìµÞÀþ¤ò½ä¤ë¡ÖÅìµÞÀþ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
ÅìµÞ±èÀþ±ØÆâ¤ÎÇäÅ¹¡Ötoks¡×³ÆÅ¹¤Ê¤É¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¥Ã¥È¡Ê1500±ß¡¢°Ê²¼Á´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥×Âæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿6±Ø¡Ê½ÂÃ«¡¦³Ø·ÝÂç³Ø¡¦ÉðÂ¢¾®¿ù¡¦ÆüµÈ¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¡¦¼«Í³¤¬µÖ¡Ë¤ò½ä¤ë¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥¿¥ó¥×¤â3¤«½ê¡Ê¿·²£ÉÍ±Ø¡¦½ÂÃ«¥¨¥¯¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë5F¡¢½ÂÃ«¤Õ¤¯¤éÁÇÆâÅìµÞ¥×¥é¥¶½ÂÃ«¡Ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£Ã£À®ÆÃÅµ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÄê´ü·ôÉ÷¥«¡¼¥É6¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤â²þ»¥³°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÅìµÞÀþÁ´Àþ¤¬1Æü¾è¤ê¹ß¤ê¼«Í³¤È¤Ê¤ë¡ÖÅìµÞÀþ¥ï¥ó¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2·î¾å½Ü¡Á²¼½Ü¤Ë¤ÏÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Ç¡¢2·î¾å½Ü¡Á3·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏÅì²£Àþ¤Ç¡¢³Æ1ÊÔÀ®¡¢·×2ÊÔÀ®¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤¿¡ÖPLUS ULTRA TRAIN¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
ÃæÄß¤ê¤äÁë¾å¡¢¥É¥¢²£¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÈÁ´¤Æ¤Î¼ÖÆâ¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬Á´¼ÖÎ¾¤Ç¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¡×°ì¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¤â¤Á¤í¤óÇã¤¨¤Þ¤¹
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³¥é¥ÜÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ªÇã¤¤Êª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÊ£¿ô»ÜÀß¤Ç¼Â»Ü¡£
¡Ö½ÂÃ« ÅìµÞ¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï2·î15Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¢¥«¥¥ã¥é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¡¼¥É¤ä¡¢¡Ö±ØÊÛ¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤«¤±»æ¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¡¼¥ë¤òÅ½ÉÕ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÁ´51ÅÀÈÎÇä¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¿ôÎÌ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡Ö½ÂÃ«¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡×¤Ç¤Ï1·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Î22Å¹ÊÞ¤Ç1000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥áFINAL SEASON¤Î¾ìÌÌ¼Ì¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡ÖSHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¡×¤Ç¤Ï1·î25Æü¤Þ¤Ç¡¢Á´´Û¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ´ÛÆâ¤Ç2000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Æ±´Û8³¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖDISP!!!¡×¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£
ËÜ´ë²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
½ÂÃ«109¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×½ªÎ»¸å¤Ï¡¢1·î28Æü¡Á2·î8Æü¤Î´ü´Ö¡¢½ÂÃ«±Ø¹½Æâ¡¦ÃÏ²¼2³¬¥³¥ó¥³¡¼¥¹ ¥Ï¥Á¸ø²þ»¥Á°¡ÖPickUp¥é¥ó¥¥ó ½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á¡×¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¹ØÆþÆÃÅµ¤¢¤ê¡£
¤½¤Î¸å¤â°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï½ÂÃ«¥¨¥¯¥»¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¡¡¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥¨¥¹¥¿¥·¥ª¥ó¥«¥Õ¥§¡×¡Ê2·î9Æü¡Á4·î30Æü¡Ë¤ä¡Ötoks¡×¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ê2·î3Æü¡Á4·î6Æü¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢Chugaionline¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤â¼õÉÕÃæ¤À¡£