3種類の描き下ろしイラスト！吉野家、牛丼好きを公言する「白銀ノエル」と待望の初コラボ
株式会社吉野家は、全国の吉野家店舗※にて2026年1月26日（月）11時から4月30日（木）20時までの期間で、カバー株式会社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「白銀ノエル」と初のコラボレーションとなる吉野家×白銀ノエル「こんまっする！」アプリポイントキャンペーンを開催する。
■吉野家での日常を描いた、3種類の「描き下ろしイラスト」に注目！
長年「牛丼好き」を公言している「白銀ノエル」をモデルに、吉野家を起点とした様々なシーンを切り取った描き下ろしイラストを用意した。
吉野家でアルバイトに励む姿が新鮮な「制服ver.」、牛丼を口いっぱいに頬張る幸せそうな「もぐもぐver.」、そしてテイクアウトした牛丼との日常を切り取った「自撮りver.」。 3種類の異なる表情の「白銀ノエル」を、本キャンペーンで楽しもう。
■ポイント付与と交換について
キャンペーン実施店舗での会計時に、吉野家公式アプリ内の専用バーコードを提示すると、税込500円ごとに1ポイントが付与される（会計日を含めて4日以内に反映）。
ポイントに応じて特典と交換が可能です。特典を交換するとポイントは減算され、再度ポイントを貯めることで何度でも特典と交換することができる。
全て受注生産のため、期間中は自身のペースでポイントを貯められる。
※一部、ポイント対象外店舗あり。詳細は特設サイトを確認のこと。
■hololive OFFICIAL CARD GAME PRカードがもらえる！
さらに特別な企画を用意。会計または商品お受け取りの際に、吉野家アプリ内の専用画面を従業員へ提示した人に、「hololive OFFICIAL CARD GAME PRカード」をランダムで1枚プレゼントする（全2種類）。 数量限定のため、なくなり次第終了となる。 描き下ろしイラストを使用した特別なデザインとなっているので、ぜひこの機会に手に入れよう。
