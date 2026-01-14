【カイロ＝田尾茂樹】シリア暫定政権は１８日、散発的な衝突が続くクルド人主体の民兵組織「シリア民主軍（ＳＤＦ）」と、即時包括停戦や全面的な組織統合で合意したと発表した。

暫定政権軍は１月に入り、ＳＤＦが実質的に支配する地域に多方面から進攻していたが、合意を受け大規模戦闘は当面回避されそうだ。

組織統合が実現すれば、分断状態にある国内の統一に向けた一歩となる。ただ、双方の不信感は根強く、統合の行方は見通せない。

国営通信によると、アフマド・アッシャラア暫定大統領とＳＤＦ司令官が１４項目の合意文書に署名した。停戦に加え、▽ＳＤＦ全戦闘員を「個人単位」で国防、内務省傘下の組織に完全統合する▽東部デリゾール、北部ラッカ県の行政・軍事権限を暫定政権に即時全面移譲する▽暫定政権がクルド人地域の油田、ガス田を管理する――などが柱だ。

暫定政権軍とＳＤＦは２０２４年１２月のアサド政権崩壊後、衝突を繰り返してきた。昨年３月には昨年末までの統合で合意したが、ＳＤＦが組織維持を求め、対立が続いた。１月以降、暫定政権が攻勢を強め、国内最大の東部オマル油田などを制圧し、ＳＤＦが譲歩を余儀なくされた形だ。

暫定政権が目指す国家再建には、クルド人地域に多い油田やガス田の掌握が重要課題だった。クルド側は自治権強化を要求してきたが、アッシャラア氏は１８日、「シリアは中央集権的な統一国家だ」と強調した。

ＳＤＦは声明で「流血回避のため、デリゾールとラッカからの撤退を受け入れた」と説明した。だが、北東部ハサカ県に再展開するとも主張しており、統合が進むかどうかは予断を許さない。