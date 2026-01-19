【安すぎる】このインフレ時代に1276円の「Amazon ベーシックキーボード」を買ってみた。はたして、品質はいかに？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【安すぎる】このインフレ時代に1276円の「Amazon ベーシックキーボード」を買ってみた。はたして、品質はいかに？」と題した動画を公開。Amazon basicsの激安キーボードをレビューし、その実用性を検証した。
今回レビューされたのは、動画撮影時点で1,267円という低価格で販売されているAmazon basicsの有線キーボード。戸田氏はまず製品を開封し、本体と日本語にも対応した説明書のみというシンプルな内容物を確認した。外観については「見るからにやっぱりちょっとチープ」としながらも、「価格を考えれば別に十分」と評価。キー配列は標準的な日本語配列で、特殊な配置はなく使いやすいとした。
PCに接続してタイピングしてみると、打鍵音については「静音ですね。音全然気にならない。静音タイプといっていい」と高く評価。一方で、打ち心地は「スカスカ感がある」「打ち心地にキレがない」と指摘し、メイン機として使うには物足りなさを感じる可能性を示唆した。
また、Mini PCのセットアップ時や、普段使っているワイヤレスキーボードの充電中・トラブル発生時など、「いざという時」のために有線キーボードが1台あると便利だと解説。本製品について「めちゃくちゃ安いので、1個持っていて、セットアップの時に使ったり、なんかBluetoothキーボードが調子悪い時に使ったり（するのに良い）」と、予備機としての活用を提案した。
戸田氏は本製品を63点と評価。価格を最優先し、予備機や一時的な使用を目的とするならば十分に選択肢となり得る、というのが今回の結論である。
