インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは「好きな食べ物」ランキングを投票で募っています。2026年1月16日時点で集まった10万5638票でのランキングを紹介します。

1位は「ワクワクする」食べもの

3位は「フライドポテト」でした。回答者からは「定番の塩やケチャップに、マスタードなどさまざまな調味料とも抜群に相性がいいところが魅力」「食べたら手が止まらない！」「カリカリした食感と、ふわっとした食感が病みつきになる！」といった声が寄せられていました。

2位には「焼き肉」がランクイン。「朝、昼、夜いつでも食べられます。それぐらい好きです」「焼き肉を食べると元気が出るし、焼き肉に行くだけでテンションも上がります」「いつ食べても飽きない！」などのコメントが見られました。

そして、1位は「寿司（すし）」でした。「すしという存在にワクワクする」「毎日食べられる。ほとんどのネタがおいしい」「魚とお米の相性が抜群で、とってもおいしい」などの回答が集まっていました。