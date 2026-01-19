『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、「面接官に嫌われる就活生」の行動について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

最も嫌われる就活生の特徴は……？

面接官が最も評価に困る就活生は、能力が低い人ではなく「自分のことを自分で説明できない人」です。一見すると受け答えは丁寧でも、何を聞いても回答が曖昧で、話の軸が見えない場合、面接官は強い不安を感じます。

なぜなら、自己理解が浅いと、その人がどんな仕事に向いているのかを判断できないからです。適性が分からないということは、入社後にミスマッチが起きるリスクが高いということでもあります。企業にとってミスマッチは、採用コストも育成コストも無駄になる最悪の結果です。

さらに、自己理解が不足している人はエントリーシートも読みにくくなります。強みや志望動機に一貫性がなく、「結局この人は何がしたいのか」が見えないためです。

面接でも話が抽象的になりがちで、質問に対して的確に答えられず、コミュニケーションが噛み合わなくなります。

こうした状態では、面接官から「一緒に働くイメージが持てない」と思われてしまいます。

自己理解を深める第一歩

自己理解を深めるうえで最も効果的なのが、自分が書いたエントリーシートに対して「なぜ」を繰り返すことです。

たとえば「人と関わる仕事がしたい」と書いたのであれば、「なぜ人と関わるのが好きなのか」「なぜそれを仕事にしたいのか」と自分に問いかけてみてください。

多くの就活生は、エントリーシートを提出した時点で満足してしまいます。しかし、本当に重要なのは、そこに書いた言葉の裏側を自分で理解しているかどうかです。

なぜその経験を選んだのか。なぜその強みだと思ったのか。ここを掘り下げることで、面接での回答が一気に具体的になります。「なぜなぜ分析」をすると、自分の価値観や行動の傾向が見えてきます。

それが分かれば、質問をされても場当たり的に答えるのではなく、一貫した軸で話せるようになります。面接官が知りたいのは、完璧な答えではなく、その人なりの考え方があるかどうかです。

就活の成功はただの「内定」ではない

就活では、内定の数が注目されがちですが、本当の成功は「自分に合った企業から内定をもらうこと」です。自己理解が浅いまま内定を取っても、入社後に違和感が生まれ、早期離職につながる可能性が高くなります。

一方で、自己理解が深まっていれば、「この会社のどこが自分に合っているのか」を説明できます。その結果、企業側も「この人はうちで活躍しそうだ」と判断しやすくなり、ミスマッチの少ない採用につながります。

面接官が自己理解を重視するのは、企業のためだけでなく、応募者本人のためでもあります。自分を理解している人ほど、納得感のある就職ができるからです。

まずは、いま提出しているエントリーシートの言葉一つひとつに「なぜ」と問いかけてみるだけでも、見えてくるものが変わってくるはずです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）