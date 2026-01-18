ファミリーマート（東京都港区）が、餃子専門店「大阪王将」監修の「ふわっとたまごの天津炒飯」を含む計4種類の「たまご弁当」を1月20日から順次発売します。

【写真】MOKUBAZA監修キーマカレー…本家と似てる？ おいしそうな新商品を一挙に見る！

ファミリーマートは、2025年1月に「ふわっとたまごの天津炒飯」を初めて販売。好評だったのを受け、今年は「たまご」の量を増やして、ボリュームアップ。店のしょうゆベースのあんの味、香ばしいチャーハンとのコンビネーションが味わえます。価格は645円（以下、税込み）です。

さらに、東京・原宿のカレー＆バー「MOKUBAZA（モクバザ）」が監修し、8種類以上のスパイスとオニオンソテーの甘みが楽しめる「とろ〜っと卵黄ソースとチーズソースのキーマカレー」（645円）、ハンバーグに、トマトの酸味と、ニンニクのうまみが詰まったトマトソースをトッピングした「とろ〜りチーズと卵黄ソースのトマトハンバーグ弁当」（698円）、バターが香るケチャップライスにとろとろ食感のたまごをのせ、濃厚なデミグラスソースをかけた「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」（645円）も新登場します。

ファミリーマートでは、同日から2月9日までの期間限定で「ゆでたまご」をトッピングし、価格を据え置きした「ハムのポテトサラダ」（298円）、「冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮」（320円）、「海老（エビ）とブロッコリーのタルタルサラダ」（328円）も販売します。

※税込み価格は軽減税率適用の消費税8％で表記しています。