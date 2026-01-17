漫画家・イラストレーターのはる華さんの漫画「思春期男子とケンカして反省したこと」がインスタグラムで600近くの「いいね」を集めて話題となっています。

「自分は人の話をよく聞いている」と思っていた母親。あるとき、中学生の長男と話していると、急に長男が「もういい！」と怒ってしまいました。その理由を父親が尋ねたところ…という内容で、読者からは「私もやっているかも…」「よく分かります」「母ちゃん、頑張れ！」などの声が上がっています。

「ちゃんと聞いているつもり」だった母

はる華さんは、自身のインスタグラムや「Yahoo!ニュースエキスパートクリエイター」として、エッセー漫画を発表しています。また、さまざまな媒体で、はる華さんの育児漫画やグルメ漫画が掲載されています。はる華さんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

はる華さん「ここ最近の出来事の中で、とても衝撃を受けたからです。また、フォロワーさんが人知れず同じような境遇だった場合、気持ちを共有できるかもしれない、と思ったという理由もあります。自分の体験を描くことで、どなたかの育児の参考になるかもしれないと考えて、漫画にしました」

Q.長男さんがこのときに気持ちを爆発させるまで、不満げな様子などはなかったのでしょうか。

はる華さん「不満を態度に出すようなことはなかったです」

Q.旦那さまに仲介役になってもらうことは、よくあることなのでしょうか。

はる華さん「今までに数回ありました。自分が頑張ってみてどうにもならないというときだけ、仲介役になってもらっています」

Q.思春期男子に悩む親に、アドバイスはありますか。

はる華さん「いえ、私もアドバイスが欲しいです…（笑）。思春期男子との付き合い方はいまだによく分かりません。子育ては正解がなくて、本当に難しいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

はる華さん「『私も思い当たるふしがあります』などの共感や、『私も同じことをしているかもしれない…』などの声がありました」