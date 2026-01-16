¡ÚNewDays¡ÛÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤ÞÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹³«ºÅ¡¢½éÅÐ¾ì¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤ÉÁ´15¾¦ÉÊ¤¬¡Ö39(¥µ¥ó¥¥å¡¼)%¡×°Ê¾åÁýÎÌ¡ª
JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ¥ê¥Æ¡¼¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖNewDays¡×¡ÖNewDays KIOSK¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î20Æü¤«¤é2·î2Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢NewDays¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¡¢ÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÁýÎÌ¤¹¤ë¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹¤«¤é´¶¼Õ¤ò¤³¤á¤Æ ¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ!!!!!!! ÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤ÎÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹¡Ù¤Ø¤Î»Ù»ý¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö39(¥µ¥ó¥¥å¡¼)%¡×°Ê¾å¤ÎÁýÎÌ¤ò¼Â»Ü¡£ÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹½éÅÐ¾ì¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»Ï¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ËÉÙ¤ÊÁ´15¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢NewDays¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÚÁýÎÌ¾¦ÉÊ¤Î²èÁü¤Ï¤³¤Á¤é¡ÛÎ³¤¢¤ó&¥Û¥¤¥Ã¥×¤¬2ÇÜ¤Î¤É¤é¾Æ¤¤ä¶ñºà39%Áý¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤âÁí½ÅÎÌ¤¬39%Áý¤Ë!¡ÒÁýÎÌÂÐ¾Ý¤Î15ÉÊ(³ÆÀÇ¹þ)¡Ó
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹Sweets¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¡Á¤ê!¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡×
¡Ú¥¯¥ê¡¼¥à¤ò39%ÁýÎÌ¡Û
165±ß¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤á¤¿¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡£
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹Sweets¡Ö¤â¤Á¤Ã¤È¤É¤é¾Æ¤¡×
¡ÚÎ³¤¢¤ó&¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò2ÇÜ¤ËÁýÎÌ¡Û
198±ß¡£´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÇÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊËÌ³¤Æ»¤¤¿¤í¤Þ¤ó¾®Æ¦¤ÎÎ³¤¢¤ó¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¡¢¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¤É¤é¾Æ¤À¸ÃÏ¤Ç¶´¤ó¤À¡£
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹¡ÖßÕ¤ê¾Æ¤¶äºú ÆóÃÊËë¤ÎÆâÊÛÅö¡×
¡Ú¶äºú¤ò1ÀÚ¤ìÁýÎÌ¡Û
645±ß¡£»é¤¬¤Î¤Ã¤¿¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¶äºú¤È¥³¥í¥Ã¥±¤ä¤Á¤¯¤ï¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¡¢ÆùÃÄ»Ò¡¢¶Ì»Ò¾Æ¤¡¢ÌîºÚ¤Î¼ÑÊª¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÏÂÉ÷¤Î¤ª¤«¤º¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÆóÃÊËë¤ÎÆâÊÛÅö¡£
¢¨¼óÅÔ·÷¤ª¤è¤ÓÀÅ²¬Ž¥Ä¹ÌîŽ¥µÜ¾ëŽ¥Ê¡ÅçŽ¥»³·ÁŽ¥´ä¼ê¤Î³Æ¸©Æâ¤ÇÈÎÇä¡£
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹¡Ö¼ê´¬¤ï¤µ¤ÓÉ÷Ì£³¤ÂÝºú¤È¤í¤ï¤µ¤Ó¤ª¤Ë¤®¤ê¡×
¡Ú¶ñºà¤ò39%ÁýÎÌ¡Û
215±ß¡£¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥µ¡¼¥â¥ó¤¿¤¿¤¤Ë¡¢¹ï¤ß¤ï¤µ¤Ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¢¨¼óÅÔ·÷¤ª¤è¤ÓÀÅ²¬Ž¥Ä¹ÌîŽ¥µÜ¾ëŽ¥Ê¡ÅçŽ¥»³·ÁŽ¥´ä¼ê¤Î³Æ¸©ÆâŽ¥¿·³ã±Ø¤ÇÈÎÇä¡£
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹¡Ö¼ê´¬¼÷»Ê Ç¼Æ¦(ËÌ³¤Æ»»ºÂçÆ¦»ÈÍÑ)¡×
¡Ú¶ñºà¤ò39%ÁýÎÌ¡Û
210±ß¡£ËÌ³¤Æ»»ºÂçÆ¦¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤¿Ç¼Æ¦¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÇ¼Æ¦¤¿¤ì¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¢¨¼óÅÔ·÷¤ª¤è¤ÓÀÅ²¬Ž¥Ä¹ÌîŽ¥µÜ¾ëŽ¥Ê¡ÅçŽ¥»³·ÁŽ¥´ä¼ê¤Î³Æ¸©Æâ¤ÇÈÎÇä¡£
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹¡Ö¥µ¥ó¥É¤ª¤à¤¹¤Ó ¥½¡¼¥¹¥«¥ÄÐ§É÷¡×
¡Ú¥«¥Ä¤ò50%ÁýÎÌ¡Û
390±ß¡£¥½¡¼¥¹¥«¥ÄÐ§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥½¡¼¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤±¤¿Çö¤á¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¥Þ¥è¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹¡ÖÀÐÍÒ¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¥µ¥ó¥É¥Ï¥à¥Á¡¼¥º¡×
¡Ú¥Ï¥à¤¬50%ÁýÎÌ¡Û
380±ß¡£¥¹¥â¡¼¥¯¤¬¸ú¤¤¤¿¥Ü¥ó¥ì¥¹¥Ï¥à¤Ë¥Á¡¼¥º¡¢¥ì¥¿¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¥µ¥ó¥É¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
¢¨¼óÅÔ·÷¤ª¤è¤ÓÀÅ²¬Ž¥Ä¹ÌîŽ¥µÜ¾ëŽ¥Ê¡ÅçŽ¥»³·ÁŽ¥´ä¼ê¤Î³Æ¸©Æâ¤ÇÈÎÇä¡£
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹¡Ö¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÎB.L.T.¥µ¥ó¥É¡×
¡Ú¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò39%ÁýÎÌ¡Û
370±ß¡£¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î»ÝÌ£¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤Î¥ì¥¿¥¹¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¥Þ¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ëB.L.T.¥µ¥ó¥É¡£
¢¨¼óÅÔ·÷¤ª¤è¤ÓÀÅ²¬Ž¥Ä¹ÌîŽ¥µÜ¾ëŽ¥Ê¡ÅçŽ¥»³·ÁŽ¥´ä¼ê¤Î³Æ¸©Æâ¤ÇÈÎÇä¡£
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹¡Ö³¤Ï·¥«¥Ä¤Î¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¡×
¡Ú³¤Ï·¥«¥Ä¤ò1ËÜÁýÎÌ¡Û
398±ß¡£³¤Ï·¥«¥Ä¤ÈÌîºÚ¤ò¥½¡¼¥¹¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¡£
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹Deli¡ÖÄã²¹Ä´Íý¥Á¥¥ó¤Î¥µ¥é¥À(¤¦¤Þ±ö¤À¤ìÉ÷Ì£)¡×
¡ÚÁí½ÅÎÌ¤ò39%ÁýÎÌ¡Û
298±ß¡£Äã²¹Ä´Íý¥Á¥¥ó¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢»ÞÆ¦¤ò±ö¤À¤ì¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥é¥À¡£
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹¡Ö¹È¤º¤ï¤¤³ª¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥àÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¡×
¡ÚÁí½ÅÎÌ¤ò39%ÁýÎÌ¡Û
550±ß¡£ÊÆÊ´Æþ¤ê¤Î¼«²ÈÀ½²¡½Ð¤·À¸¥Ñ¥¹¥¿»ÈÍÑ¡£¥½¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤â¥«¥Ë¤Î¤Û¤°¤·¿È¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¥«¥Ë¤ÎÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¡£
¹È¤º¤ï¤¤³ª¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥àÀ¸¥Ñ¥¹¥¿
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹¡Ö¥Á¡¼¥º¹á¤ë!¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥Ñ¥¹¥¿¡×
¡ÚÁí½ÅÎÌ¤ò39%ÁýÎÌ¡Û
498±ß¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Á¤Ã¤È¿©´¶¤ÎÌÍ¤È¡¢¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÄêÈÖ¥Ñ¥¹¥¿¡£
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹Bakery¡Ö¤¢¤é¤Ó¤¥Ý¡¼¥¯¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×
¡Ú¤¢¤é¤Ó¤¥Ý¡¼¥¯¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò50%ÁýÎÌ¡Û
165±ß¡£¤¢¤é¤Ó¤¥Ý¡¼¥¯¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼100%»ÈÍÑ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹Bakery¡Ö¥³¥í¤¿¤Þ¥³¥Ã¥Ú¡×
¡Ú¥³¥í¥Ã¥±¤ò50%ÁýÎÌ¡Û
168±ß¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤Ë¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À¤È¥³¥í¥Ã¥±¤ò¶´¤ó¤À¡£
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¿¥¹Bakery¡Ö¥Á¥ç¥³¤Å¤¯¤·¡×
¡Ú¥À¥¤¥¹¥Á¥ç¥³¤ò39%ÁýÎÌ¡Û
168±ß¡£¥À¥¤¥¹¥Á¥ç¥³¤Ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò¤«¤Ö¤»¤¿¡¢¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë²Û»Ò¥Ñ¥ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹´ü´ÖÃæ¡¢NewDays¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï3¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÚÁýÎÌ¾¦ÉÊ2ÉÊ¹ØÆþ¤ÇÆÃÃã¥·¥ê¡¼¥º1ËÜÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Û
´ü´ÖÃæ¡¢»öÁ°¤ËNewDays¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿SuicaŽ¥PASMO¤ÇÁýÎÌ¾¦ÉÊ¤ò2ÉÊ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÃã¥·¥ê¡¼¥º1ËÜÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥¢¥×¥ê¥¹¥¿¥ó¥×2ÇÜ¡Û
´ü´ÖÃæ¡¢»öÁ°¤ËNewDays¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿SuicaŽ¥PASMO¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò1ÇÕ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÃù¤Þ¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò2¸Ä(ÄÌ¾ï»þ¤Î2ÇÜ)¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤¬10¸ÄÃù¤Þ¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼Á´ÉÊ¤Ë»È¤¨¤ë140±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¤È°ú¤´¹¤¨¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚJRE POINT¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á ¥¯¡¼¥Ý¥óÁý³Û¡Û
NewDays¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢JRE POINT50¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤Êª¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡£1¥Ý¥¤¥ó¥È¡á1±ß¤È¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÆ±Åù³Û°Ê¾å¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
ÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¶â³Û¤òÄÌ¾ï¤è¤ê20±ßÁý³Û¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ(1·î20Æü¡Á1·î26Æü)¤ÈÂè2ÃÆ(1·î27Æü¡Á2·î2Æü)¡¢³Æ1²ó»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£