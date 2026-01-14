ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÉÔÎÑÈ¯³Ð¡Ä¾Úµò¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔÎÑÁê¼ê¤Ø¤Î¡Ö°Ö¼ÕÎÁ¡×ÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥±¡¼¥¹¡É¤È¤Ï
¡¡ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤µ¤ì¤¿Â¦¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤äÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÎÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Úµò¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÊÛ¸î»Î¤Î±ÊÅçÅ°¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¤³¤ì¤¬¾Úµò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë¡Ö°Ö¼ÕÎÁ¡×¤òÀÁµá¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡ª
ÉÔÎÑ¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È°Ö¼ÕÎÁ¤Î¶â³Û¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â
Q.ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤äÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÊÅç¤µ¤ó¡Ö°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ºÅö»ö¼Ô´Ö¤Ç¶â³Û¤ä¾ò·ï¤Ê¤É¤Î¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÅö»ö¼Ô´Ö¤À¤±¤Ç¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤ò¤·¤ÆË¡Åª¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë·Á¤ä¡¢ÉÔÎÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Úµò¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Úµò¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤ä¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ë³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤·¤¿ºÝ¤Ë¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¸ò¾Ä¤ò·Ð¤¿¾å¤ÇÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÁÊ¾Ù¤äºÛÈ½¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤ò¿Ê¤á¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.ÉÔÎÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÁê¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¶â³Û¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤·Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔÎÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°¼Á¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¹â³Û¤Ê°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±ÊÅç¤µ¤ó¡Ö»ö°Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¾ì´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢°ì³µ¤Ë¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î¶â³Û¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÎ´¶Åª¤Ë¤Ï100Ëü±ß¤«¤é300Ëü±ß¤Î´Ö¤È¤¤¤¦¶â³ÛÂÓ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤è¤ê¤âÁý³Û¡¢¸º³Û¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Îã¤¨¤Ð»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢ÉÔÎÑ¤Î´ü´Ö¤¬Èó¾ï¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï°¼ÁÀ¤¬¶¯¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶â³Û¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î·ÐºÑ»ö¾ð¤â´Õ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ò¾Ä¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¸ò¾Ä¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¶â³Û¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Q.ÉÔÎÑÁê¼ê¤«¤é°Ö¼ÕÎÁ¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾Úµò¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤·¤Æ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±ÊÅç¤µ¤ó¡Ö¾Úµò¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤ÆÄ¾ÀÜÅª¤ÊÎ©¾Ú¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¾Úµò¤È¡¢´ÖÀÜÅª¤ÊÎ©¾Ú¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¾Úµò¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤¬¤è¤êÍ¸ú¤Ê¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ËÎ©¾Ú¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢À¹Ô°Ù¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¾Úµò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¾Úµò¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¸úÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¾Úµò¤Ï¼ý½¸¤¬Æñ¤·¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤ÏÀè½Ò¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤ä¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¹¤È¤«¡¢Éþ¤Ë²½¾ÑÉÊ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´ÖÀÜÅª¤Ê¾Úµò¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÉÔÎÑÁê¼ê¤¬¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ò´ûº§¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤ÆÉÔÄç´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤¬¡ØÉÔË¡¹Ô°Ù¡Ù¤È¤¤¤¦¸Î°Õ¤Þ¤¿¤Ï²á¼º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¤ËÀÁµá¤Ç¤¤ëÂ»³²Çå½þ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¶ö¼Ô¤¬ÆÈ¿È¤Èµ¶¤Ã¤ÆÉÔÄçÁê¼ê¤È¸òºÝ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÍÆ°×¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë²á¼º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÀÁµá¤â¹Ô¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÄç¹Ô°Ù¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀÅª¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Úµò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢³Î¼Â¤Ë°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤¬ÄÌ¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÉÔÎÑÁê¼ê¤¬¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ò´ûº§¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤ÆÉÔÄç´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ø¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÉÔÎÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¾Úµò¤ò½¸¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·¤âÇÛ¶ö¼Ô¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¾Úµò¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£