¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀï¤¦¤Ê¤éÈÜ¶±¤Ê¼ê¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤¬À¤³¦½éŽ¢¶õ¤«¤é¤Î´ñ½±ºîÀïŽ£¤òºÇ½ª·èÃÇ¤·¤¿¥ï¥±
¢£¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤òÃ¡¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡×
»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤Ï¡¢¤¤¤Ä¿¿¼îÏÑ¤Î´ñ½±¹¶·â¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÄêÀâ¤ÏÌÜ¹õ¤Î³¤·³Âç³Ø¹»¤Ç¿Þ¾å±é½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î1940¡Ê¾¼ÏÂ15¡ËÇ¯¤Î11·î²¼½Ü¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢È¾Æ£°ìÍø¤Ï¡ØÎþ¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´± »³ËÜ¸Þ½½Ï»¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤è¤ê8¥«·îÁ°¤À¤È½ñ¤¯¡£8¥«·îÁ°¤Î3·î¡¢¸Þ½½Ï»¤Ï¡¢Âè°ì¹Ò¶õÀïÂâ»ÊÎá´±¤¬»Ø´ø¤¹¤ëµûÍë¤òÁõÃå¤·¤¿´Ï¾å¹¶·âÂâ¤Ë¤è¤ë¡¢Àï´ÏÀïÂâ¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿Ãë´ÖÍë·â·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¡¢´Ï¾å¹¶·âÂâ¤Î·ã¤·¤¤ÄÉ·â¤ÈµûÍë¤ÎÅê²¼¤Ç¡¢Àï´Ï¤¬¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç±é½¬¤À¤«¤éÀï´Ï¤Ï²Ð¤À¤ë¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢µûÍë¤¬´ÏÄì¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÄÌ¤êÈ´¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¸Þ½½Ï»¤Ï¥Ý¥Ä¥ê¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤òÃ¡¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡×
È¾Æ£¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¿¿¼îÏÑ¤ò¹½ÁÛ¤·¤¿ºÇ½é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢¸Þ½½Ï»¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Î´ÏºÜµ¡¤Ë¤è¤ëÃÏÃæ³¤¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¿¥é¥ó¥È·³¹Á¤Ø¤Î¹¶·â¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£´ÏºÜµ¡¤¬µÞ½±¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿21µ¡¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢Àï´Ï6ÀÉ¤Î¤¦¤Á3ÀÉ¤òÂçÇË¤µ¤»¤¿¡£
¢£¡Ö¹Ò¶õ¹¶·â¤ÏÀï´Ï¤Ë¸ú¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±
¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¡¢¹Ò¶õÉôÂâ¤Ë¤è¤ë´ñ½±¹¶·â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¶õÊì¤ÇÅ¨ÃÏ¤ËÀÜ¶á¤·¡¢¶õÊì¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿Èô¹Ôµ¡ÉôÂâ¤Ë¤è¤ëÇúÃÆÅê²¼¤ÇÅ¨´ÏÂâ¤ò²õÌÇ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦¤ÎÀïÆ®¤Ç¤Û¤È¤ó¤É»î¤ß¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤Î¾ï¼±¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õ¹¶·â¤Ï¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÀï´Ï¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸Þ½½Ï»¤Ï¤³¤Î³µÇ°¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¹Á¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀï´Ï¤Ê¤éÅö¤¿¤ë¤Î¤À¡£
¸Þ½½Ï»¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Î²ÄÇ½À¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹Ò¶õÉôÂâ¤ò°ì¤«¤é°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡£Àï´Ï¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Î³¤·³¾¹»¤¿¤Á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»³ËÜ¤À¤±¤Ï¹Ò¶õÉôÂâ¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£»³ËÜ¤Ï¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Î¹½ÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢À¸¤¨È´¤¤ÎÈô¹Ô¾¹»¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÂçÀ¾Âí¼£Ïº¾¯¾¤Ë¿¿¼îÏÑ´ñ½±¹¶·â¤Î¸¦µæ¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÀ¾¤Ï¡¢¤½¤Î¹½ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×
¤È¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£À¤³¦½é¤Î´ñ½±ºîÀï¤Ï²ÝÂê¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀ¾¤Ï»²ËÅ¤Î¸»ÅÄ¼ÂÃæº´¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¡¢¸»ÅÄ¤Ï¼¯»ùÅç¸©»ÖÉÛ»Ö²¤Ç·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤¿¸»ÅÄ¤Ï¼¯»ùÅç¸©¼¯²°¤ËµÞ¹Ô¤·¤¿¡£¼¯²°¤Ë¤Ï¹Ò¶õ´ðÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÀ¾¤Ï¡¢¸Þ½½Ï»¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿¿¼îÏÑ¹¶·â¹½ÁÛ¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸»ÅÄ¤ËÅÏ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¹Ò¶õÂâ¤¬¿¿¼îÏÑ¤ò½±·â¤·¡¢ÄË·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÒÆ»ÀÚÉä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸»ÅÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¤à¤¶¤à¤¶»à¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÀï¤À¤«¤é¡¢Àï¤¨¤Ê¤¤¤ÈÂçÀ¾¤ËÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¡£ÂçÀ¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡£µ¢¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×
¸»ÅÄ¤Ï¶õÊì¡Ö²Ã²ì¡×¤Î¼«¼¼¤ÇÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤ÆºîÀï¤òÎ©¤Æ¤¿¡£ºîÀï¤òÎ©¤Æ¤ë»þ¤Ë°ìÈÖÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿¿¼îÏÑ¤Î¿¼¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£12m¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÀïÆ®µ¡¤«¤éÍî¤È¤µ¤ì¤ëµûÍë¤Ï60m¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óÄÀ¤ß¡¢¤½¤³¤«¤éÉâ¾å¤·¤ÆÀï´Ï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£12m¤Ç¤Ï³¤Äì¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÇËÎö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸»ÅÄ¤ÏµûÍë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÆ®µ¡¤«¤éÇúÃÆ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀïÆ®µ¡¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÀï´Ï¤Ë¶á¤Å¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µûÍë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀïÆ®µ¡¤«¤éÍî¤È¤¹ÇúÃÆ¤ÏÇË²õÎÏ¤¬¼å¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸»ÅÄ¤Ï¹Í¤¨¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÎýÅÙ¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀïÆ®µ¡¤Î¹¶·â¤ò1²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯2²ó¤ËÊ¬¤±¡¢ÇÈ¾õ¹¶·â¤ÇÅ¨Àï´Ï¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë¤³¤È¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀïÆ®µ¡¤¬±ýÉü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¶õÊì¤ò¿¿¼îÏÑ¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¸»ÅÄ¤Ï´°À®¤·¤¿ºîÀï½ñ¤òÂçÀ¾¤ËÄó½Ð¡£ÂçÀ¾¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤Î°Æ¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ»³ËÜ¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£ÂçÀ¾¤«¤é°Æ¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¸Þ½½Ï»¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÀèÇ¤»²ËÅ¤Î¹õÅçµµ¿ÍÂçº´¤Ë°Æ¤òÊä´°¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´ñ¿ÍÊÑ¿Í¤Ç¤âÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë
¹õÅç¤Ï´ñ¿Í¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºîÀï¤ò¹Í¤¨¤À¤·¤¿¤é¡¢²¿Æü¤Ç¤âÉþ¤âÃåÂØ¤¨¤º¤ËÉô²°¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ê¹¤¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºîÀï¤ËË×Æ¬¤·¤¿¡£Ë×Æ¬¤¹¤ë¤È²¿¤âÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éþ¤òÃå¤ë¤Î¤âÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê¡¢Íç¤Ç»²ËÅ¼¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÈà¤ò¡ÖÀç¿Í»²ËÅ¡×¤È¤â¡ÖÊÑ¿Í»²ËÅ¡×¤È¤â¤è¤ó¤À¡£
»ÊÎá´±¤È¤·¤Æ¤Î¸Þ½½Ï»¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¿®Íê¤·¤¿Éô²¼¤Ï¤É¤ó¤ÊÊÑ¿Í¤Ç¤â¡¢Å°Äì¤·¤Æ¿®Íê¤·»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤Ëº¹ÊÌ¤Ï¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£
¸Þ½½Ï»¤Ï¡¢¿¿¼îÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüÊÆ·èÀï¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÆüÊÆ³«Àï¤òÈò¤±¤¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢1940¡Ê¾¼ÏÂ15¡ËÇ¯º¢¤ÎÀ¤³¦¤Î¾ðÀª¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ò¥È¥é¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÀïÃ¼¤ò³«¤¡¢¥Ñ¥ê¤òÌµ·ì³«¾ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»öÂÖ¤ËÆüËÜÎ¦·³¤ÏÀ¤³¦¾ðÀª¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤ë¤Ê¤È¡¢ÆüÆÈ°Ë»°¹ñÆ±ÌÁ¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤â¤¦¡¢ÆüÊÆ³«Àï¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿¦¤òÅÒ¤·¤Æ¤âÃÇ¹Ô¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×
ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¹ñÎÏ¤Îº¹¤Ï·èÄêÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¬¤Ã¤×¤ê»Í¤Ä¤ÇÀï¤¨¤ÐÉ¬¤ºÉé¤±¤ë¡£¤â¤·¾¡¤Æ¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢´ñ½±¹¶·â¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇÁ°Àþ¤Î´ðÃÏ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇË²õ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Àï°Õ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¹ÖÏÂ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¸Þ½½Ï»¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀï¤¤¤Ë¤«¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
³¤·³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»³ËÜ¤ÎºîÀï¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î³¤·³¤ÎÀï¤¤¤Ï´ñ½±ºîÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüÏªÀïÁè¤ÎÆüËÜ³¤³¤Àï¤Î¤è¤¦¤ËÅ¨´ÏÂâ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¤¿¤¿¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£´ñ½±ºîÀï¤Ï¥Ð¥¯¥Á¤Ç¤¢¤ë¡£Å¨¤Ë¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é°ìÌÖÂÇ¿Ô¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â»³ËÜ¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÛÏÀ¤â¤¢¤í¤¦¤¬¡¢»ä¤¬Ä¹´±¤Ç¤¢¤ë¤«¤®¤ê¥Ï¥ï¥¤´ñ½±ºîÀï¤ÏÉ¬¤º¤ä¤ë¡£¤ä¤ë¤«¤®¤ê¤Ï¼Â»ÜÉôÂâ¤ÎÍ×Ë¾¤¹¤ë¹Ò¶õÊì´ÏÊ¼ÎÏ¤Î¼Â¸½¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤â¤³¤¦¸ÀÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥ï¥¤ºîÀï¤ò¡¢¶õÊìÁ´ÎÏ¤ò°Ê¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë·è¿´¤Ï¾¯¤·¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¿¦¤òÅÒ¤·¤Æ¤â¡Ê¤³¤ÎºîÀï¤ò¡ËÃÇ¹Ô¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¤³¤Î»³ËÜ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿·³ÎáÉôÁíÄ¹¤Î±ÊÌî½¤¿È¤Ï·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡Ö»³ËÜ¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ê¤é¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¢£¿ÆÍ§¤ËÏ³¤é¤·¤¿Ï¢¹ç´ÏÂâ¥È¥Ã¥×¤ÎËÜ²»
¤·¤«¤·¡¢»³ËÜ¤ÎËÜ¿´¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»³ËÜ¤¬¿ÆÍ§¤ÎËÙÄðµÈ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤Ë¤Ï¤³¤¦ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¸«¤ÈÀµ³Î¤ËÀµÈ¿ÂÐ¤Î·è°Õ¤ò¸Ç¤á¡¢Â¶¤ÎÊý¸þ¤Ë°ìÅÓî²¿Ê¤Î³°¤Ê¤¸½ºß¤ÎÎ©¾ì¤ÏÀ¿¤ËÊÑ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ê¡£Ç·¤âÌ¿¤È¤¤¤¦²Ä¤«¡×
»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤Ï·³¿Í¤Î¤Ê¤«¤Î·³¿Í¤À¤Ã¤¿¡£·³¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·³¤ÎÊý¿Ë¤ò¤Í¤¸¶Ê¤²¤ëÇÚ¤â¤¤¤ë¤¬¡¢»³ËÜ¤Ï°ã¤¦¡£¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤êÈ´¤¯¡Ä¡Ä¡£
1941Ç¯12·î8Æü¡¢Å°ÄìÅª¤ËÎý¤é¤ì¤¿¿¿¼îÏÑ´ñ½±¹¶·â¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿Àï²Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÂ»³²¤Ï¡¢Àï´Ï4ÀÉÄÀË×¡¢Àï´Ï4ÀÉ¤¬ºÂ¾Ì¤Ê¤¤¤·Â»½ý¡¢·Ú½äÍÎ´Ï3ÀÉÂ»½ý¡¢¶îÃà´Ï3ÀÉºÂ¾Ì¡¢¹Ò¶õµ¡Â»¼º188µ¡¡¢¹Ò¶õµ¡Â»½ý159µ¡¡¢Àï»à2334Ì¾¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ·³¤ÎÂ»³²¤Ï¡¢ÆÃ¼ìÀø¹ÒÄú4ÀÉÄÀË×¡¢ÆÃ¼ìÀø¹ÒÄú1ÀÉºÂ¾Ì¡¢¹Ò¶õµ¡Â»¼º29µ¡¡¢¹Ò¶õµ¡Â»½ý74µ¡¡¢Àï»à64Ì¾¡¢ÊáÎº1Ì¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Àï²Ì¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÀ®¸ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¶á±Ò¤Ë¡ÖÉé¤±¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸Þ½½Ï»
¡Ö³¤·³¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀï¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤«¡×
¶á±ÒÊ¸Ëû¤Ï¡¢»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤ËÎ¨Ä¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î»þ¡¢¸Þ½½Ï»¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö1Ç¯¤ä¡¢1Ç¯È¾¤Ê¤éË½¤ì¤Æ¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ò¼á¤¬¤¢¤ë¡£
Åö»þ¡¢·³Ì³¶ÉÄ¹¤À¤Ã¤¿°æ¾åÀ®Èþ¤Ï¡¢Àï¸å¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸Þ½½Ï»¤ÎºÇÂç¤Î¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¶á±Ò¤Ë¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¡ÖÉé¤±¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¶á±Ò¤Ï¹ñÌ±¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤ËÀ¯¸¢¤òÅê¤²½Ð¤¹¡£ÌµÀÕÇ¤¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¡Ö1Ç¯¤ä1Ç¯È¾¤âÀï¤¨¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢´î¤ó¤ÇÀïÁè¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÆ¨¤²¤À¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¶á±Ò¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÎÁ°¤ËÀ¯¸¢¤òÊü¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Àï¤¤¤â¤»¤º¤Ë¡£
¢£ÆüÊÆ³«Àï¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¤¬¡¢ÈóÀïÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¸Þ½½Ï»¤Î¶á±Ò¤Ø¤ÎÅú¤¨¤Ë¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£
1Ç¯¤ä1Ç¯È¾¤ÎÀï¤¤¤Ê¤éÆüËÜ¤ÏÀï¤¨¤ë¤¬¡¢Ä¹´üÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¸Þ½½Ï»¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤í¡×¤È¡¢³¤·³¼¡´±¤Î»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉô²¼¤¿¤Á¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²¿ÇÜ¤â¡¢²¿½½ÇÜ¤âÀÐÌý¤äÀ¸»ºÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Ã»´üÀï¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë¤¬¡¢Ä¹´üÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¹ñÎÏ¤¬¤â¤Î¤ò¤¤¤¦¤«¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤ò¸«¤¿¤é°ìÌÜÎÆÁ³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²ò¼á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ï¡¢1Ç¯¤â»ý¤¿¤º¤ËÈ¾Ç¯¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¡¼¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢Ã±¤ËÀï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡£
¸Þ½½Ï»¤Ï¹Ò¶õÉôÂâ¤ò¡¢°ì¤«¤éÃÃ¤¨¾å¤²¡¢¶õÊì¤È¤È¤â¤Ëµ¡Æ°ÉôÂâ¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¡£ÀïÆ®µ¡¤ÏÀ¤³¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤À¤±¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡£¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¿¤Á¤â¤É¤³¤Î¹ñ¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Û¤ÉÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¶õÊì¤âÀ¤³¦°ìÂ®¤¤ÀïÆ®µ¡¤òÇ¼¤á¤ë¤À¤±¤Îµ¬ÌÏ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸Þ½½Ï»¤¬¹½ÁÛ¤·¡¢¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¤À¡£°ìÅÙ¤°¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Àâ¤Ç¤¢¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¸Þ½½Ï»¤Ï¡¢ÀïÁè¤½¤Î¤â¤Î¼«ÂÎ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¿ÆÍ§¤ÎËÙÄðµÈ¤È¤Ï°ã¤¦¡£ËÙ¤ÏÀïÁè¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÀâ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢°æ¾åÀ®Èþ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢¸Þ½½Ï»¤Î¸ÀÍÕ¤Î¸ú²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸Þ½½Ï»¤Î»×¤¤¤ò²òÀâ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¸Þ½½Ï»¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÉé¤±¤ë¡×¤È°ì¸À¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Îò»Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤éÆüËÜ¿Í¤Î°ÕÃÏ¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¤ë
¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢¸Þ½½Ï»¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÆüËÜ·³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¯ÉÜ¤â¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤âÆüÊÆ³«Àï¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤º¡¢ÆüÊÆ³«Àï¤ò¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÊâ¤ß¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏºÙ¡¹¤È¤·¤¿Î®¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÎ®¤ÎÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤È¤·¤ÆÆüËÜÁ´ÅÚ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢ÆüÃæÀïÁè¤ÎÂÇ³«¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÆüÊÆ³«Àï¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÀú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¸Þ½½Ï»¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¸Þ½½Ï»¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÎò»Ë¤ÎÎ®¤ì¤ä¿Í¡¹¤Îµ¡Èù¤ËÉÒ´¶¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¸Þ½½Ï»¤Ï¡¢¤â¤¦ÆüÊÆ³«Àï¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤À¤±¤À¡£
¢£¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê¼ê¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤êÏÂÊ¿¤ØÆ³¤¯¤Ï¤º¤¬¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀï°Õ¤ò¤¯¤¸¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢ÏÂÊ¿¤ÎÆ»¤òÃµ¤ê½Ð¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¸Þ½½Ï»¤Ï¿¿¼îÏÑ¹¶·âÁ°¤ÎÀëÀïÉÛ¹ð¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£ÈÜ¶±¤Ê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê¼ê¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ìË¢¿á¤«¤»¡¢Àï°Õ¤ò¤Ê¤¯¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÂÊ¿¤ËÆ³¤¯¡£¸Þ½½Ï»¤ÎºÇ½ª·ëÏÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï¿¿µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀï°Õ¤ò¤¯¤¸¤¯¤É¤³¤í¤«¡¢µÕ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸Þ½½Ï»¤ÎÆÉ¤ß°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ·³¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢½ïÀï¤Î¾¡Íø¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¡¢ÏÂÊ¿¤ÎÆ»¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¸Þ½½Ï»¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢³¤·³¤Ï¡Ö°ìÇ¯¤ä°ìÇ¯È¾¤ÏË½¤ì¤¿¡×¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇÔËÌ¤ÎÆ»¤ò¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
